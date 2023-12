Lasso en Lima: el intérprete de 'Ojos marrones' recorre la ciudad antes de su concierto

Lasso, conocido por su éxitoso tema Ojos marrones, llegó a Lima días antes de su anunciado concierto, como parte del tour Quedarse solo para siempre, y aprovechó para recorrer la ciudad y compartirlo en sus redes sociales.

"Estoy explorando Lima, a ver a quién me encuentro", escribió en su cuenta de Instagram. Las imágenes revelan momentos pintorescos mientras pasea por el icónico Puente de los Suspiros, se fotografía frente a las fachadas de una casona antigua y coloridos murales, y posa con el mar peruano de fondo.

En otra publicación, bajo el mensaje "inmiscuyéndome en la cultura peruana", se le ve disfrutando de un día en el Centro Histórico de Lima, participando en un animado pasacalle en la Plaza Mayor. Además, se puede apreciar su visita al Museo Larco, conocido por albergar una extensa colección de piezas precolombinas, destacando sus famosos huacos eróticos.

Lasso también anunció en sus redes que Nicole Zignago, hija del reconocido cantautor Gian Marco, será la encargada de abrir su concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 4 de diciembre. La talentosa cantante peruana compartió una conversación en la que Lasso la invitó al evento, expresándole que le hace mucha ilusión contar con ella. "¡Claro que sí, qué emoción!", respondió Zignago.

El éxito de Ojos marrones

Andrés Vicente Lazo Uslar, conocido artísticamente como Lasso, consiguió su primer Latin Grammy en la reciente premiaciónen Sevilla. El cantante venezolano se alzó en la categoría de Mejor Canción Pop-Rock por su sencillo Ojos Marrones, también alcanzó nominaciones por Grabación y Canción del Año.

"Esto es una locura. Gracias a mis padres, a mis amigos que estuvieron desde el comienzo. A mi equipo, gracias por todo. Cuando hicimos esta canción, ninguno tenía noción de que una canción alternativa de un artista semidesconocido podía llegar lejos (...). No tienen idea de lo lejano que veía esto. A Venezuela, a todos los artistas venezolanos, no hay nada más poderoso que un ser humano con un sueño", expresó emocionado.

En una entrevista con RPP, Renzo Bravo, músico peruano y productor de la canción junto a Orlando Vitto, reveló que inicialmente, Ojos marrones no era la elección principal como sencillo para Eva. "Si bien sabíamos que era una pieza muy especial, no podíamos prever la magnitud que alcanzaría", comentó Bravo. "Sabíamos que era muy especial pero no nos imaginábamos lo que iba a ser”, comentó Bravo. “Nos gustó mucho Dios, la primera canción del disco, también Corriendo con tijeras. Pero la decisión del sencillo fue más allá de nosotros. Lasso tiene una opinión muy fuerte y sabe muy bien lo que quiere”.