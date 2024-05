Laly Goyzueta comparte anécdotas de su carrera y lo difícil que fue grabar con Adolfo Chuiman en ‘1000 Oficios’

Farándula Laly Goyzueta

Laly Goyzueta concedió esta semana una entrevista al programa Así somos de RPP, en la que compartió algunos recuerdos de sus primeros pasos en la televisión, anécdotas sobre su participación en la teleserie 1000 Oficios y detalles de sus proyectos como emprendedora y astróloga.

Sus ganas de ser artista la llevaron a estudiar Ciencias de la Comunicación. "Siempre quise ser actriz, pero en casa me instaban a enfocarme en mis estudios", comentó. "Era tímida y me costaba expresar mi deseo de ser artista, ya que en aquel entonces se veía más como un hobby".

Pronto tuvo la oportunidad de incursionar en el mundo de la televisión gracias a unas amigas que trabajaban en una productora.

"Fue para un programa llamado Casino 4 con Johnny López, donde tuve mi primer trabajo como modelo en televisión", recordó Goyzueta. Exponerse en ese espacio, la haría acreedora del título: 'Las piernas más lindas de la televisión peruana'; un reconocimiento que perdura hasta hoy.

"Estando ahí (en Casino 4) me eligieron como 'Las piernas más lindas de la televisión peruana' por la revista Globo, del astrólogo Zandrox. Me quedé con el título porque nunca hubo un segundo concurso. Hasta hoy me siguen diciendo lo mismo. Ya tengo 55 años", expresó.

Laly Goyzueta cuenta por qué se le hizo difícil grabar con Adolfo Chuiman en 1000 Oficios

Laly Goyzueta abrió las puertas de su memoria, para hablar de su llegada al elenco de la recordada teleserie 1000 Oficios, así como anécdotas de su participación en las producción que emitía Panamericana Televisión.

"Ya había tenido la oportunidad de participar en otras telenovelas. Un día me encuentro con Fernando Guille y me comenta sobre un casting", compartió la actriz. "Así fue como llegué a conocer a Efraín Aguilar, quien me dio la oportunidad de sumarme al elenco de la serie. Recuerdo claramente la emoción de aquel momento y hasta la ropa que llevaba puesta".

Recordar el encuentro con Aguilar le sacó una enorme sonrisa: "Cuando Efraín apareció en su oficina, se agachó, me vio las piernas y me dijo: 'Sí, si tienes 'Las piernas más lindas de la televisión peruana'. Anda con fulano que ya empiezas a grabar'", relató entre risas. "Cuando empezamos el presupuesto era limitado, pero todos estábamos ahí porque realmente queríamos trabajar. Fueron tiempos muy bonitos".

Tras el inicio de las grabaciones, Goyzueta revela por qué se le hizo difícil compartir roles con el experimentado Adolfo Chuiman. "Una de mis primeras escenas fue con Lucho Cáceres, porque él era mi pareja en la ficción... así fui acostumbrándome a grabar con los demás integrantes del elenco, pero cuando me tocaba grabar con Adolfo Chuiman me mataba de risa. Cuando lo veía a la cara me acordaba de sus época en Risas y Salsas. Muchas veces tuve que grabar las escenas mirando a su costado".

Sobre sus proyectos, Goyzueta se mostró abierta a nuevas oportunidades. "Siempre me quedo esperando a que las cosas fluyan, siempre buscando la oportunidad, por supuesto, pero estoy bien contenta con mi emprendimiento, además dicto clases de pilates, estoy estudiando astrología y voy a hacer una obra de teatro en noviembre".

Puedes ver la entrevista completa a Laly Goyzueta en el siguiente video:

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis