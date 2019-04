La Nueva Invasión: Agrupación separa al vocalista tras denuncias por violencia física y psicológica

Luis Antonio Vicente, vocalista de "La Nueva Invasión". | Fuente: Instagram

La agrupación de cumbia “La Nueva Invasión” publicó un comunicado en su página de Facebook, para anunciar que el vocalista de la banda, Luis Antonio Vicente, ha sido separado del grupo “por mutuo acuerdo”, luego de que dos de sus ex parejas lo denunciaran a través de Facebook por haber ejercido violencia física y psicológica en su contra.

Además, agregaron que “en solidaridad con las mujeres involucradas”, la banda interrumpirá sus próximas presentaciones y suspenderá el “Tono Invasor”, que se celebraría el miércoles 17 de abril en el Sargento Pimienta.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Todo empezó el pasado 30 de marzo, cuando Paloma Duarte Soldevilla, ex pareja del vocalista de “La Nueva Invasión”, Luis Antonio Vicente, denunció a través de una publicación de Facebook que fue violentada física y psicológicamente durante los cuatro años que fueron pareja.

“Me ha costado mucho arriesgarme a dedicarle tiempo a escribir sobre sus abusos, maltratos, el dolor, el miedo, el no querer recordar me han hecho protegerme de exponer cosas que en algún momento consideré normales (…) Luis Antonio es una persona violenta, manipuladora, desleal y profundamente egocéntrica. Durante nuestra relación me golpeó, manipuló, maltrató y me hizo sentir que era culpable de absolutamente todo lo malo que le sucedía a él o a su banda”, contó.

Pero no se trataba del primer testimonio de abuso en contra del cantante, pues un día antes, Luz María Beatriz, otra de las ex parejas de Luis Antonio, describió, vía Facebook un acto de violencia de autoría del cantante.

"Feisbuk se luce con sus recuerdos. Me trae a la memoria que la madrugada anterior a grabar el disco con Luzma y el Presidente, quién era mi compañero me empujó corriendo por la espalda, me azoté la cabeza en el suelo. Me zamarreó un rato por los brazos ( lo que dejó marcas unos días) luego vinieron las disculpas, los nuncamases, los perdones. Yo no fui a grabar mi disco ese día, ni nunca”, escribió la joven en una publicación del 29 de marzo.

CUESTIONADO FESTIVAL

El sábado 30 también se celebró la Feria Perú Independiente, que tenía entre sus artistas invitados a la mencionada agrupación de cumbia. A pesar de las denuncias realizadas por las dos jóvenes, la administración decidió no retirar a “La Nueva Invasión” y permitió que se presentaran.

A través de un comunicado, Perú Independiente reconoció que fue un error no haber cancelado el concierto de la agrupación, dada la aparición de las denuncias en contra de su vocalista. “Pedimos perdón, en primer lugar, a las mujeres que lo denunciaron, a sus familiares y al público en general (…) Reconocemos que la decisión que tomamos el día sábado no fue consecuente”, dijeron.

Además, reconocieron que no fueron capaces de “ver la gravedad del problema” en su momento, pues tras emitir un comunicado anunciando la cancelación del concierto de “La Nueva Invasión”, se echaron atrás luego de recibir comentarios que mencionaban una posible denuncia a Indecopi por no cumplir con el line-up oficial del evento.

Sin embargo, hubo artistas que sí fueron consecuentes. Este fue el caso de la cantautora La Lá, quien utilizó también su cuenta de Facebook para anunciar que no cantaría en el mencionado festival, debido a la “pésima respuesta” que había tenido la administración ante la denuncias de violencia en contra de Luis Antonio Vicente.

“Los organizadores de este festival son personas comprometidas con la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué el festival ha puesto en el escenario a esta persona? El gesto del festival de subir a Antonio al escenario se entiende como una desestima pública a las declaraciones de las mujeres denunciantes. Mi participación en el evento refrendaría este gesto”, indicó.

SE PRONUNCIA EL HERMANO DE LA DENUNCIANTE

Nicolás Duarte, hermano de la denunciante y vocalista de “La Mente” y “Cuchillazo” también alzó su voz a modo de protesta. Reveló que tenía conocimiento de los actos violentos de Luis Antonio Vicente y lamentó no haber apoyado a su hermana en su momento.

“Recuerdo un incidente concreto del que me enteré porque a mi madre se le escapó contarme (en esa época Paloma protegía y justificaba las acciones de Luis Antonio, inmersa en esa dinámica que se genera entre quien maltrata y quien es maltratada, y buscaba que no nos enteráramos de estas cosas). Borracho y de madrugada Luis Antonio había descuadrado a patadas la puerta de la casa de mi madre”, comentó.

Asimismo, reveló que su hermana viene recibiendo ataques de los seguidores de “La Nueva Invasión”, en los que la tildan de oportunista y de buscar dinero y fama con su denuncia. Agregó, finalmente, que no quiere pertenecer a una escena musical que apaña a una persona denunciada por violencia. “Por más buena música que hagas, por más importante que sean tus palabras, son y serán siempre las acciones las que te definan como ser humano”.