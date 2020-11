Susana Baca se llevó un Latin Grammy a Mejor álbum folclórico por su disco "A Capella". | Fuente: RPP Noticias

Susana Baca se impuso frente a sus cuatro competidores en los Latin Grammy 2020 y este 19 de noviembre se llevó el galardón a Mejor álbum folclórico gracias a su disco "A Capella".

Durante la cuarentena producida por la pandemia del nuevo coronavirus, la cantante nacional decidió grabar su último disco desde su casa de Santa Bárbara, en Cañete. En este material, reunió éxitos de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Violeta Parra, Fito Paéz y otros artistas.

En conversación con RPP Noticias, la artista de 76 años comentó que por recomendación de su esposo Ricardo Pereira empezó a trabajar en canciones a capela, tal como la pareja se conoció cuando él la vio subir en un escenario y todavía, en ese entonces, no tenía músicos.

"Empecé a abrir mi baúl de canciones. No puede faltar cantar a Vallejo, el poeta García Lorca, me acordé de los poetas populares que hay en el norte del Perú, me acordé de un señor que nos enseñó unas coplas cantadas. Fue así, elegir y claro, por supuesto que tenía que estar ‘Yo vengo frente a mi corazón’, porque todos los días de la pandemia, como un rezo, decía ‘¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón’”, dijo al respecto.



En los Latin Grammy 2020, Susana Baca competía contra las agrupaciones Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros de San Jacinto, el Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro.

EL LEGADO DE LA MÚSICA AFROPERUANA

Esta no es la primera vez que Susana Baca competía por un galardón internacionales. Ella estuvo nominada en diversas ocasiones al Grammy y Latin Grammy, por primera vez con su disco "Canto", en el que participaron artistas como Rick Trevino, Caetano Velos, Albert Salas, entre otros.

“La segunda nominación fue con mi disco ‘Lamento negro’, que hicieron una edición pirata en Europa y lo lanzaron. Gano ese Grammy, entonces después de eso, me nominan porque participé de un proyecto muy hermoso con Calle 13, ‘Latinoamérica’. Eso fue en el 2011, entonces ahí lo ganamos entre todos”, recordó para RPP Noticias.

Además de la exministra de Cultura, también otros artistas nacionales compitieron en los Latin Grammy 2020. El conjunto Afro-Peruvian Jazz Orchestra, integrado por Lorenzo Ferrero y Aníbal Seminario, estuvo nominado a dos categorías y ganó a Mejor arreglo gracias a su versión de "La flor de la canela".

También entre las nominaciones destacaron Araceli Poma, quien participó de la serie “The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music”, nominada en la premiación de la música latina a Mejor Video de Formato Largo. De igual modo, la banda de rock Alerta Rocket compitió en la categoría de Mejor Empaque de un Álbum.