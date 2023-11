Manuel Donayre: "Gracias a los grandes cantantes de música criolla por el legado que dejaron"

Nacional Manuel Donayre explica cómo es la interpretación de la música criolla.

Han tenido que pasar más de veinte años para que la voz de Manuel Donayre sea escuchada en vivo en Perú. Recién llegado de Estados Unidos, el cantante criollo visitó el programa Así Somos, de RPP Noticias, para ofrecer un concierto en Lima para celebrar el Día de la Canción Criolla.

"Me siento dichoso de llegar hasta edad", dijo próximo a cumplir 74 años a fines de noviembre. "He pasado mucha mala noche, he tropezado en el camino, he tenido accidentes, aquí estamos y seguimos luchando", agregó.

Sin embargo, como previa para celebrar el Día de la Canción Criolla, Manuel Donayre reveló que una de sus canciones favoritas es Destino porque una parte de la letra reza: "Mi paraíso terrenal". Para él, el paraíso es el público. Según el cantante, se debe interpretar como cada uno quiere. "Pongo mi vida en el escenario, me encontré con un paraíso -que es el público- que jamás imaginé".

"Recordar a que nos dejaron como Roberto Tello y muchos intérpretes que se fueron, también a Augusto Polo Campos porque grabé muchos temas de él y me siento feliz de ello, gracias por el legado que dejaron", dijo el intérprete. De San Luis de Cañete para el mundo, Donayre dejó un mensaje para quienes quieren dedicarse a la música criolla:

"Hagan la carrera con respeto, amen a su prójimo empezando por sus compañeros y a su público porque ellos perciben la música y les permitirá crecer. La música es una maravilla y es un destello. Cuando te paras en el escenario, tú no ves a nadie, te sumergues en ese mundo del canto y brillas", finalizó.

Jarana criolla con Manuel Donayre

Este martes 31 de octubre, el reconocido cantante, Manuel Donayre, quien regresó al país para ofrecer sus mejores interpretaciones, ofrecerá un show por el Día de la Canción Criolla acompañado de sus músicos.

Con una voz que emociona y que sorprende, Donayre señala que su particular voz no debe ser lo importante a la hora de escucharlo. "Eso no equivale a nada, solamente es poner lo que yo quiero", dijo.

Algunos lo criticaron al acusarlo de gritar en sus canciones, pero no importa. Manuel Donayre viene a agradecer al Perú y a los peruanos y solo tiene palabras de cariño. "(Solo decirle al público) que los amo y que los sigo amando y que lo seguiré amando por toda la vida", indicó.

Considerado como la mejor voz de nuestra música después del Zambo Cavero y Lucha Reyes, Donayre está dispuesto a cantar con Eva Ayllón y con otros artistas peruanos.

El Diamante Negro de la canción Criolla se presenta este martes 31 de octubre en el Circulo Militar (Av. Salaverry 1650- Jesús María) junto a la orquesta Camaguey, Fredy Coral y el ballet folclórico Perú Inka. La cita es a partir de las 9 p.m.