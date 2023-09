Max Castro celebra 35 años de carrera artística: "Siempre le cantaré a la vida, al amor y a mi Ayacucho"

Conciertos Max Castro recordó sus inicios en la música y se animó a cantar 'Tú me pides que te olvide'.

"Ya tenemos a los artistas confirmados", contó emocionado Max Castro en RPP Noticias, donde dio detalles de su concierto por sus 35 años de trayectoria.

El intérprete de Tú me pides que te olvide presentará un show el 7 de octubre en el Estadio Nacional y lo celebrará con "toda mi familia musical". "Es un desafío hacerlo en el Estadio porque siempre hemos escogido el Parque de la Exposición, pero somos tantos provincianos en Lima que quiero compartir con todos ellos, así fue que escogimos el Estadio Nacional", dijo.

¿Quiénes acompañarán a Max Castro en el escenario? "Estará el grupo Antología, William Luna, Mac Salvador, todos irán con sus bandas, será un día de celebración y qué mejor que hacerlo con ellos. Tendremos luces y sonido de primera calidad, sin escatimar esfuerzos económicos, daremos lo mejor de nuestra música andina". Cabe resaltar que también habrá artistas internacionales, pero será una sorpresa.

Asimismo, el reconocido cantante no dudó en recordar sus inicios en la música en su natal Ayacucho, desde donde forjó una larga trayectoria en los escenarios y que lo ha llevado a recorrer todo el Perú y diversas partes del mundo.

"Este 2023 es un año muy especial para mí porque celebramos 35 años cantándole a la vida, al amor y a mi tierra querida Ayacucho. Todo comenzó en el año 1989 en el cine-teatro Cavero Torres en Huamanga, desde ese entonces esta aventura musical me ha llevado por muchos escenarios dentro y fuera del país. Le doy gracias a nuestro creador por permitirme cada sueño y anhelo concretado", sostuvo Max Castro.

Sobre Max Castro

Comenzó a cantar antes de los 10 años, rápidamente fue bautizado como el Gian Marco de los Andes, por su calidad vocal. Han pasado 35 años desde aquella vez y se alista a celebrar su aniversario con grandes artistas.

Max Castro no se duerme en sus laureles, siempre estuvo renovándose para estar acorde a los tiempos, es consciente del gran jale que tiene con los jóvenes amantes de la música andina.

"Mi carrera ha estado llena de cambios y la preocupación misma de adónde apuntaba mi carrera. Pensaba de acuerdo con mi edad, pero lo que estaba claro es que tenía pasión por la música. Prefería cantar en vez de jugar al fútbol, por eso no tuve una infancia normal”, comentó.

El cantante ayacuchano, natural de Huamanga, asegura haber tenido una infancia feliz, y fue en las reuniones familiares, donde se cantaba y bailaba, despertó en él su amor por la música. "Me di cuenta de que era mi don, me dio disciplina. A los 8 años ya estaba en un escenario con músicos, viajaba, tocaba hasta las 10 p.m. y mis tíos no estaban de acuerdo, pero mi hermano fue bastante estricto y disciplinado, ahora he logrado muchas cosas", agregó Max Castro.

