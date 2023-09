Óscar Quesada y el sinsabor que le dejó 'Por retenerte': "El día que salió la canción asesinaron a mi hermano"

Internacional Óscar Quesada cuenta cómo fue colaborar con la cantante peruana Gaby Zambrano para la nueva versión de 'Por retenerte'.

El 25 agosto de 1988, la canción Por retenerte de Óscar Quesada y Los Titanes de Colombia resultó ser un éxito. Sin embargo, el intérprete, que vivía uno de los mejores momentos de su carrera, recordó en RPP Noticias cómo ese mismo día, acribillaron a su hermano cerca a su casa.

De acuerdo con el artista, cuando sonó el tema en la radio, su hermano mayor hizo lo posible para comprar un CD de cinta de cromo que era caro en esa época, en el Lado A grabó Por retenerte y en el Lado B, Compárame. Se fue en su carro escuchando a todo volumen y justamente, ese día, a Quesada lo estaban entrevistando en RCN, terminó la llamada en la radio y a las 2:30 p.m. suena su teléfono. Contestó y le dijeron que habían asesinado a su hermano.

"Él sufrió un atentado. Me paré de la silla de ruedas y grité. Salieron todos en mi casa y fueron corriendo al sitio, estaban como a unas 20 cuadras de la casa, encontraron el carro sonando el tema a todo volumen y mi hermano acribillado. Para mí fue muy doloroso, recibía una noticia bonita en la mañana y en la tarde, la mala. Fue un reguero de pólvora en todo Colombia. A mí me hicieron el atentado el 1 de mayo en el 88, a las 7 a.m. recibí el atentado en la puerta de mi casa en Bogotá, y hasta el día de hoy todavía no sé por qué, ni quién, no he tenido problema con nadie".



A pesar de esta triste noticia, Óscar Quesada sabía que su hermano quería que continuara cantando por lo que siguió su carrera musical. Ahora, 34 años después de que se lanzó Por retenerte, lanzó una nueva versión junto a Los Titanes de Colombia y la peruana Gaby Zambrano.

La nueva versión de Por tenerte con Gaby Zambrano

Gaby Zambrano es una cantante peruana y contó que recibió la llamada de la disquera Discos Fuentes, quienes desde un inicio trabajaron con Óscar Quesada y Los Titanes de Colombia.

"El año pasado fue el primer acercamiento con la disquera colombiana, responsable de este éxito y del maestro Quesada. Me dijeron que querían hacer nuevos sencillos y querían hacerlo con una voz nueva, una voz peruana. Me pasaron la voz, al toque dije que sí. Pasó un tiempo y pensé que no se iba a dar, pero felizmente sí se dio este año. Viajé a Medellín, Colombia, allá conocí al maestro", recordó la artista que viene ganándose un nombre en la industria.

Por su parte, Óscar Quesada aseguró que se sorprendió con la voz de la cantante peruana y feliz de que forme parte de esta nueva versión de Por retenerte.

“Estoy feliz de presentar una nueva versión de Por retenerte, 34 años después de haberse lanzado, ahora con la voz de Gaby, una voz elegante y la voz del TNT", dijo entre risas. "Es porque es una explosión de sabor". "Estoy honrado de compartir con ella este feat y espero que la gente lo disfrute y lo goce".

"He escuchado voces nuevas, bonitas, pero no había escuchado a Gaby hasta el día de la grabación. Quedé sorprendido cuando comenzó a interpretar el tema. La disquera buscó bien la voz, siempre sucede con la parte encargada de los artistas en la disquera porque buscan, escogen, no escogen a cualquiera, preparan todo".

Como se recuerda, el maestro Pedro Neyra fue el compositor de Por retenerte, fue grabado como balada y después, Los Titanes escogieron este tema para grabarlo en salsa. Bajo la producido de Alberto Barros, fue un éxito.

