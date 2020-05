Mayra Goñi y Nesty lanzan remix de "Calendario" con Emilio Jaime, tras polémica con Amy Gutiérrez

Se lanza canción en la que colaboran Nesty y Mayra Goñi tras su escándalo con Amy Gutiérrez. | Fuente: Difusión

Luego de la polémica con Amy Gutiérrez y de haber aclarado que su romance continúa, los artistas Mayra Goñi y Nesty lanzaron el remix de "Calendario", en colaboración para el cantante Emilio Jaime.

En la canción también participa Daniela Legarda y, para Jaime, esta es una gran sorpresa que guardó durante meses para sus seguidores.

El cantante explica que con este tema habla del amor verdadero e ideal, ese sentimiento que perdura a lo largo de la vida. El videoclip del remix de "Calendario" fue rodado en Medellín (Colombia) y no solo cuenta con imágenes de los artistas, sino también una gran sorpresa que engloba el concepto del amor eterno.

Cabe anotar que Emilio Jaime ya ha compartido escenario y proyectos con Daniela Legarda y Nesty, por lo que está más que emocionado por la presencia de Mayra Goñi en el grupo.

“La verdad es que el resultado de los cuatro juntos es increíble. Me muero de ganas de que vean el video", señaló el cantante, quien explicó que la idea de hacer un remix de "Calendario" nació de la buena acogida que tuvo el tema original.

“Nos dimos cuenta que había pegado. Cuando Daniela y yo nos conocimos, la idea siempre fue trabajar dos canciones: una para las plataformas de ella y otra para mí, pero la buena recepción del sencillo lo cambió todo y decidimos hacer este remix y sumar a Nesty y a Mayra que son amigos cuyo trabajo y talento admiro”, sostuvo Jaime.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE MAYRA GOÑI Y AMY GUTIÉRREZ?

No hay más amistad entre Mayra Goñi y Amy Gutiérrez. Así lo dejó en claro la primera al revelar que no podía confiar más en la salsera debido a que ella manifestó en una oportunidad que un beso con Nesty —pareja de Goñi— “podía fluir” durante su performance en “El dúo perfecto”.

A través de su Instagram, la artista confesó que Amy Gutiérrez la decepcionó al dar estas declaraciones sobre el cantante.

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les pedían darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que, si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan, normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó, porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”.

Tras estas declaraciones, Amy Gutiérrez se manifestó al respecto y afirmó sentirse mal emocionalmente por estas declaraciones. En una entrevista con el diario Trome, la artista señaló: “Sí, estoy triste, pero no quiero ahondar en el tema, porque sería agrandar eso”.