La cantautora peruana Micaela Salaverry lanza el videoclip de su nuevo tema "Mala Fama". | Fuente: YouTube

“El norte me dio sabrosura”, dice riendo Micaela Salaverry cuando le pregunto por sus orígenes. Sucede que la cantautora peruana, recordada por temas como “ilusión” y “La coleccionista”, nació en Trujillo, lugar en el que dio su primer concierto cuando tenía apenas un tema propio, poca experiencia y mucho miedo.

Lo que empezó como un pequeño repertorio de canciones para su familia, se convirtió en un concierto para 200 personas, quienes acudieron para escucharla sin saber que pronto iniciaría su camino en la música, y que este le daría muchas satisfacciones; una de ellas, por supuesto, su primer álbum: “Cosas que no hacen los niños”.

El tiempo, las presentaciones en vivo y las emociones la han llevado hacia una dirección distinta: su nuevo single “Mala Fama” es la prueba de ello, y la evidencia clara de su acercamiento hacia los ritmos urbanos. Pero eso no es lo único: Micaela ha dejado de ser esa joven que tenía miedo de decir las cosas; en cambio, se ha convertido en una artista valiente, dispuesta a decir todo lo que piensa y a romper estereotipos con su música.

Tu primer disco lo lanzaste hace cinco años: ¿En qué aspectos has evolucionado?

Creo que cuando empiezas a tocar más seguido te conoces más, comienzas a escribir más y a ser más honesta. Siempre hay una pared que te impide desnudarte al cien por ciento y creo que esto pasa cuando vas creciendo y te vas conociendo. Solo ahí esa pared se rompe. Es lo que está sucediendo conmigo y es un proceso: no solamente he evolucionado en mi música —que es distinta—, sino que creo tener menos problemas para decir lo que siento.

Con tu nuevo single “Mala Fama” te alejas de lo que hacías antes e incursionas en la música urbana.

Traté de que este material fuera super orgánico y natural. El trap y el reguetón son géneros que escuchaba mucho, entonces sin querer estaban entre mis influencias. Lo dejé ser. Este nuevo tema tiene un corte más urbano y pop; pero no pierde esa esencia que tiene mi primer disco: mantiene las letras autobiográficas.

Y el videoclip vio la luz ayer.

Es mi primer videoclip y lo hizo la directora Joana Morales. Es divertido, súper fresco y siento que muestra lo que pasa por mi mente.

Tus seguidores dicen que tu música les transmitía calma y paz… ¿crees que con el giro que estás dando en el tipo de música que haces esto va a cambiar?

Creo que es interesante poder jugar con las emociones y subirte a una montaña rusa. No solamente se trata de mostrar el amor y el desamor, hay una gama muy amplia de sensaciones. Tengo canciones que son para sentir; otras para entenderse a uno mismo y otras como “Mala Fama”, que sirven para liberarse, dejar los prejuicios de lado y divertirse.

Micaela Salaverry canta su nuevo single "Mala Fama" en RPP. | Fuente: RPP

Este nuevo tema va a formar parte de tu segundo disco.

Sí, estoy muy emocionada. El primer disco fue como un juego… lo pagué con mis chivos (pequeñas tocadas) y llegó muy lejos. La canción “Ilusión” tiene más de 2 millones de reproducciones. Han pasado cinco años y me emociona mucho contarles que se viene un nuevo disco y esta es la primera canción. El próximo mes sale otra canción y después no pararé de lanzar nuevos temas.

Eres Trujillana. ¿Tus orígenes han influido en tu música?

El norte me dio la sabrosura (ríe). No, mentira, nacer en el norte me dio la honestidad y ese ritmo interno que tenemos los norteños.

¿Ya te has presentado en Trujillo?

Sí, de hecho mi primer concierto fue allá. Fue un concierto chiquito (supuestamente) y lo armamos en el jardín de mi tía. Un amigo se enteró y puso los equipos de sonido, las luces, el escenario y, al final, fueron como 200 personas. Solo toqué una canción propia (y me dio mucha vergüenza), pero lo logré con éxito. Luego toque en el festival “La Caravana” con bandas independientes y me muero de ganas de regresar y de volver a tocar allá.

En este momento hay muchas mujeres, que al igual que tú, están haciendo música y que tienen interesantes propuestas. ¿Qué opinas de esta nueva escena musical plagada de figuras femeninas?

Me parecen mujeres increíbles por hacer lo que les apasiona, por tener la valentía de decir lo que piensan y por expresar su arte a través de la música. Me gusta mucho la música de Gala Brie; también la de Andrea Martínez; soy super fan del primer disco de La Lá; Naïa Valdez es una artista nueva que está creciendo cada vez más… Hay muchísimas mujeres a las que admiro un montón y me encantaría poder colaborar con alguna de ellas.

Seguramente se dará más adelante.

Sí, yo creo que nos estamos dando cuenta de que colaborar nos hace crecer y que es una oportunidad para tener un público más grande.

Admiras a las mujeres que hacen música y, sobre todo, a las que tienen la valentía de decir lo que piensan. ¿Tú lo haces?

Creo que soy del tipo de personas que les gusta dar la lucha: peleo desde donde yo puedo. Y también creo que podemos cambiar el mundo dando a conocer nuestra forma de ver las cosas en vez de quejarnos; yo creo que ya lo hago en mis canciones: hablo de la liberación de la mujer, de no tener miedo a vestirnos y a actuar de cierta manera, hablo de decir lo que pensamos y de expresar nuestra sexualidad. Creo que son temas que me salen naturalmente: déjenme ser, déjenme vestirme así y déjenme pensar como yo quiera, sí, pero lo toco de una manera natural, y creo que esa es mi forma de luchar contra los prejuicios que hay hacia las mujeres.

Ustedes pueden utilizar la música como canal o herramienta para denunciar las injusticias que se cometen en contra de las mujeres. ¿Eres feminista?

Me considero una persona que cree en la igualdad; me criaron así, libre, por eso libre he decidido qué hacer con mi cuerpo y con mi mente. Yo más que nada creo en la igualdad —más que en ser feminista—, pero creo que sí entraría en esa categoría.

Claro, porque el feminismo busca la equidad.

Totalmente.

Micaela, se viene el segundo single…

Se vienen otros dos sencillos (que saqué como parte de otro proyecto alternativo), se viene otro video más, muchos conciertos… me emociona mucho este 2019. Siento que he estado preparando todo esto por tres años y que por fin este material, que es muy especial y autobiográfico, va a ver la luz. Creo que por fin proyecta quien soy sin miedo.

¿No crees que cuando empiezas a mostrarte sin miedo es cuando llegan los logros?

Sí, además, queremos ir a México, a Colombia y a Chile, porque son lugares en donde escuchan mi música, entonces queremos ver qué se puede hacer. Me encanta toda la movida que se está dando en diversos países latinoamericanos; pero quisiera empezar conociendo más mi Perú: yendo a provincia. Tengo muy presentes a Trujillo, Arequipa y Chiclayo.

¿Qué se pueden esperar tus seguidores después de cinco años?

La Micaela de hace cinco años estaba en otro escenario y tenía mucho miedo de decir lo que pensaba, o lo decía de una manera muy sutil. Siento que ahora estoy preparada para ser yo misma y para no tener miedo a la respuesta del público. Desde hace años me prometí ser mucho más honesta… quiero mostrarme tal cual soy.

La honestidad de siente.

La respuesta puede ser positiva o negativa, pero siento que, si soy honesta, no me estoy fallando a mí misma.