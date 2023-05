Milena Warthon estrena 'Pop andino', su primer disco: "Muestra muchas facetas mías"

Milena Warthon presentó su nuevo disco ‘Pop andino’ previo a su lanzamiento el próximo 17 de junio en el Gran Teatro Nacional. En una entrevista en el programa ‘Sin Vueltas’ de RPP, la cantante peruana señaló que este nuevo material tiene canciones donde cuenta muchas facetas de su vida, así como vivencias y experiencias personales.

“Este disco ‘Pop andino’ muestra muchas facetas mías. El disco podría llamarse procesos de Milena Warthon también. Hay una canción que se llama ‘Milagros’, es la canción más íntima porque habla de una amiga que falleció cuando yo tenía 13 años”, manifestó.



Milena Warthon presentará su nuevo disco 'Pop andino' el próximo 17 de junio en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: Instagram (milenawarthon)

Asimismo, Milena Warthon aclaró que no considera el ‘pop andino’ como un nuevo género creado por ella, sino que es una marca personal que viene impulsando hace más de cuatro años. “Con mi hermano y mi mánager de ese momento dijimos que hacíamos ‘un arroz con mango’. En las entrevistas no iba a decir eso, por lo que decidimos etiquetarlo como ‘pop andino’”, contó.

En otro momento, la autora de ‘Warmisitay’ detalló la participación en su disco ‘Pop andino’ de artistas como Eva Ayllón, Renata Flores, Amanda Portales y el grupo boliviano Chila Jatun.

“Felizmente Amanda Portales aceptó representar a la Pachamama en el disco y con Renata Flores hicimos la canción ‘Hijas del Sol’. Yo quería tener sí o sí a la maestra Eva Ayllón. Ella aceptó y solo estábamos buscando la canción más adecuada”, sostuvo.

La cantante peruana dio detalles de su nuevo disco 'Pop andino'.

Milena Warthon: “No me cierro a hacer otro tipo de fusiones”

Milena Warthon no descartó hacer otro tipo de fusiones más adelante en su carrera. Esto, en referencia a su participación en el concierto de Corazón Serrano por sus 30 aniversario donde acompañó al grupo de cumbia.

“Me encanta Corazón Serrano pero ahora estoy enfocada en mi proyecto. Quién sabe si más adelante se me ocurre hacer cumbia”, aseveró.

Seguidamente, añadió: “A mí no me gustan las etiquetas y creo que este disco tiene este color del ‘Pop andino’ que vengo trabajando hace años, pero no me cierro a que más adelante pueda hacer otro tipo de fusiones. Tal vez ya no tan pop”.