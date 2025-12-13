Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Orquesta trujillana 'Los Villacorta' denuncia robo de instrumentos en local de eventos en Chiclayo

Roban instrumentos musicales a orquesta trujillana Los Villacorta, en local de eventos en Chiclayo
Roban instrumentos musicales a orquesta trujillana Los Villacorta, en local de eventos en Chiclayo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La agrupación denunció que fue víctima del robo de instrumentos musicales y equipos técnicos dentro del local de eventos Hacienda San Nicolás, en la ciudad de Chiclayo.

Actualidad
00:00 · 00:55

Durante la madrugada de este sábado, 13 de diciembre, los instrumentos musicales y otros materiales de la orquesta trujillana 'Los Villacorta' fueron robados en el interior del local de eventos Hacienda San Nicolás, de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

A través de sus redes sociales, la agrupación denunció el robo de dos monitores de audio rectangulares de color negro, una guitarra eléctrica, un bajo, una red de cable vulcanizado y otro de alto tránsito de 100 metros, además de una máquina de humo.

"¡Atención! El día de hoy en horas de la madrugada, fuimos víctimas del robo de instrumentos y materiales de escenario en el interior del local Hacienda San Nicolás, ubicado en la ciudad de Chiclayo-Lambayeque. Agradecemos cualquier información que sea de utilidad", comunicaron.

La agrupación brindó el detalle de lo sustraído debido a que, por el valor y función de los instrumentos y materiales, estos pueden ser ofrecidos para la venta a otras agrupaciones.

"Pedimos de corazón que esta información llegue a todos nuestros hermanos musicales, agrupaciones, técnicos y amigos del medio, ya que estos equipos podrían ser ofrecidos para la venta. Les rogamos estar atentos y no adquirir material de procedencia dudosa", indicó.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Chiclayo Lambayeque los villacorta Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Nacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA