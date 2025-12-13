Orquesta trujillana 'Los Villacorta' denuncia robo de instrumentos en local de eventos en Chiclayo

Durante la madrugada de este sábado, 13 de diciembre, los instrumentos musicales y otros materiales de la orquesta trujillana 'Los Villacorta' fueron robados en el interior del local de eventos Hacienda San Nicolás, de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

A través de sus redes sociales, la agrupación denunció el robo de dos monitores de audio rectangulares de color negro, una guitarra eléctrica, un bajo, una red de cable vulcanizado y otro de alto tránsito de 100 metros, además de una máquina de humo.

"¡Atención! El día de hoy en horas de la madrugada, fuimos víctimas del robo de instrumentos y materiales de escenario en el interior del local Hacienda San Nicolás, ubicado en la ciudad de Chiclayo-Lambayeque. Agradecemos cualquier información que sea de utilidad", comunicaron.

La agrupación brindó el detalle de lo sustraído debido a que, por el valor y función de los instrumentos y materiales, estos pueden ser ofrecidos para la venta a otras agrupaciones.

"Pedimos de corazón que esta información llegue a todos nuestros hermanos musicales, agrupaciones, técnicos y amigos del medio, ya que estos equipos podrían ser ofrecidos para la venta. Les rogamos estar atentos y no adquirir material de procedencia dudosa", indicó.