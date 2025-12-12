Con orquesta y show en vivo: Pamela Franco y Christian Cueva se lucen cantando juntos en SMP [VIDEO]

Pamela Franco y Christian Cueva ya se presentan juntos en conciertos. La pareja sorprendió a todos al lucirse cantando y animando durante un show en el distrito de San Martín de Porres (SMP) la noche del último jueves 11 de diciembre.

Fue la propia Pamela Franco quien compartió videos en sus historias en Instagram, subidos por el área de prensa del mencionado distrito, de un evento donde estuvo cantando sus clásicos temas de cumbia ante el público de SMP acompañado de una orquesta y un grupo de bailarinas.

No obstante, lo más llamativo fue la presencia del futbolista Christian Cueva en el escenario, quien se encargó de animar el evento. Luciendo lentes, un pantalón con estilo pijama y un polo negro, el volante exclamó: “Mi gente de San Martín (…) Sabroso. Ayayay.”.

Del mismo modo, Pamela Franco lució un conjunto de vestir azul con diseños rojos. Ella empezó a bailar y moverse al ritmo de la orquesta mientras que Cueva empezó a menear las caderas provocando las carcajadas de la cumbiambera.

Eso no es todo. Varios usuarios en TikTok grabaron a la cantante y al exintegrante de la selección peruana en dicho evento cantando Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, Siempre te amaré, entre otros de sus canciones más sonadas en YouTube. ¿Será el inicio de un nuevo dúo musical? Veremos.

Pamela Franco reveló que será mánager de Christian Cueva

Tras dejar al equipo ecuatoriano Emelec, Christian Cueva volvió al Perú para formar parte de Juan Pablo II. Sin embargo, este no sería el único reto profesional del futbolista ya que también formará parte de la gira musical junto a su pareja, Pamela Franco.

La cantante de cumbia reveló detalles de lo que será trabajar de la mano con el deportista y confirmó que será su mánager. Para este mes, recorrerá varios lugares en el denominado Tour Cervecero, en referencia al cover de Armonía 10 que grabaron juntos.

Pamela Franco confesó estar emocionada por lo que se viene ya que el público quiere verlos juntos en el escenario, pero no aseguró si coincidirán. “Todo se dará según las circunstancias”, dijo para el programa Habla Chino.

De igual manera, mencionó que Cueva estuvo trabajando en ello y, pese a que aparecerá eventualmente como animador de los eventos, también podría cantar solo algunas canciones.

"Ha mejorado mucho en el canto. A él le gusta, le echa muchas ganas. Estoy enamorada. Hay un par de canciones que él cantará solo. Él es un show en el escenario, también es animador”, comentó.

Pamela Franco respondió a rumores de supuesto hijo con Christian Cueva

Pamela Franco aclaró si está —o no— embarazada. La cantante de cumbia respondió a los rumores de un supuesto hijo con su pareja Christian Cueva. Esto, luego de que ambos descartarán, por el momento, contraer matrimonio.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que la expareja de Christian Domínguez se sinceró sobre la posibilidad de estar en la dulce espera en medio de rumores y comentarios en redes sociales sobre su figura en los últimos días debido al pronunciado vientre que lució en sus shows.

"No, no. Por el momento no (estoy embarazada)”, expresó la artista de 37 años descartando así el embarazo.” Ahora es hablar precipitadamente. No sabemos”, comentó Franco afirmando que “está tranquila” en su relación con Christian Cueva.

En otro momento, Pamela reiteró que no tiene planes de casarse pronto con Cueva, quien actualmente juega en Ecuador por el equipo de Emelec.

“Lo que hablo es de trabajo. Hoy por hoy hablamos de mucho trabajo, quiero trabajar. Lo que tengo es planes de estar bien. Todo va a venir poco a poco”, sentenció.

Pamela Franco y Christian Cueva se juntaron para show en el distrito de San Martín de Porres.Fuente: Instagram (pablotequezadar)