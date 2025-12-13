Últimas Noticias
Rafael López Aliaga propone "chuponear legalmente" las llamadas extorsivas para localizar a los delincuentes

Rafael López Aliaga propone "chuponear legalmente" las llamadas extorsivas para localizar a los delincuentes | Fuente: RPP Chiclayo
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

El candidato presidencial visitó Chiclayo y expuso algunas de sus propuestas en temas de seguridad ciudadana.

Elecciones
El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, propuso que se deben interceptar las llamadas extorsivas, o como él lo denominó "chuponeo legal", a fin de identificar y ubicar a los sujetos que cometan este delito. Para este tema, refirió que cuenta con especialistas en inteligencia y exmilitares que trabajaron en la derrota contra el terrorismo.

"Aquí no se trata de grandes batallones, se trata de grupos de élite para poder chuponear legalmente las líneas telefónicas de extorsión y sicariato, pero hay que invertir billete, pues. Eso en lugar de dar dinero a burocracia, gente que no trabaja, consultorías, gasto corriente que se le llama", afirmó desde Chiclayo, a donde llegó para continuar con sus actividades proselitistas.

López Aliaga señaló que de llegar a la presidencia propiciará alianzas estratégicas con los países de El Salvador y Estados Unidos para poder aprender del trabajo de estos países contra la inseguridad ciudadana.

Para el candidato presidencial, los trabajos administrativos de las instituciones castrenses deberían ser realizados por personal civil para que más oficiales puedan salir a calle para sumarse a la lucha contra la delincuencia.

Rafael López Aliaga Lambayeque Renovación Popular

