El día que millones de personas se unen en apoyo por el incendio de la catedral de Notre Dame de París, el cantante Salim Vera lanzó un polémico comentario.

"No hay mejor iglesia que la que arde. Adiós Notre Dame", escribió desde su cuenta de Twitter. Más allá de si uno es creyente o no, la catedral no solo tiene un valor religioso sino arquitectónico y artístico; fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

La organización resaltó su valor único y su imponente interior en forma de cruz y con cinco naves, cuyo eje central mide 60 metros. La catedral de París demoró dos siglos en construirse, tiene más de 800 años de vida y es visitada por 13 millones de personas anualmente por lo que se convirtió en el monumento histórico más frecuentado de Europa.

Después del comentario, los tuiteros empezaron a criticar a Salim Vera por su comentario a propósito del incendio de la catedral de Notre Dame. A algunos les pareció ignorante y otros lo consideraron un grito de atención. Aunque también tuvo alguna respuesta a favor.

RESPONDE A ACUSACIÓN

Recientemente, Salim Vera, vocalista y fundador de Libido, negó la acusación anónima por abuso sexual difundida a través de la página de Facebook, Me Too Perú. Asimismo, indicó que evaluará las medidas legales a tomar.

Salim Vera mostró su rechazo ante la página Me Too Perú por la "irresponsabilidad de hacer pública una falsa denuncia anónima" que, según él, intenta dañarlo y perjudicar su trabajo. El músico señaló que no existe una denuncia formal del caso.