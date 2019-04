Salim Vera, integrante de Libido, negó la acusación anónima de abuso sexual en su contra. | Fuente: Instagram

Salim Vera, vocalista y fundador de Libido, negó la acusación anónima por abuso sexual difundida a través de la página de Facebook, Me Too Perú. Asimismo, indicó que evaluará las medidas legales a tomar.

A través del testimonio anónimo, una mujer trans contó que, cuando tenía 15 años, fue abusada sexualmente por Salim. Ella denunció que el músico la invitó a su departamento, le ofreció una bebida adulterada con la que se mareó y despertó, al día siguiente, en una cama ensangrentada. "El señor Vera solo me insultó y amenazó con golpearme si hablaba (yo era menor)", continúa la publicación.

Salim Vera mostró su rechazo ante la página Me Too Perú por la "irresponsabilidad de hacer pública una falsa denuncia anónima" que, según él, intenta dañarlo y perjudicar su trabajo. El músico señaló que no existe una denuncia formal del caso.

"En este momento ya me encuentro revisando las medidas legales a tomar por un posible acto de difamación", agregó en el comunicado publicado en la cuenta de Facebook de Libido.

Finalmente, tanto la banda como Vera mostraron su rechazó ante "cualquier acto de abuso sexual y violencia contra cualquier persona".

OTRAS DENUNCIAS ANÓNIMAS EN LATINOAMÉRICA



A inicios de abril, el músico mexicano Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez, se suicidó después de una denuncia por un supuesto caso de abuso contra una joven de 13 años.

A través del hashtag #MeTooMúsicosMexicanos y la cuenta @metoomusicamx (que fue dada de baja), Vega Gil fue acusado de abuso y acoso de parte de una joven, cuando esta tenía 13 años y él 50.

Con un largo mensaje en Twitter, el bajista de la banda Botellita de Jerez negó la denuncia: "lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa". Como sabía que afectaría la vida de su hijo, tomó la decisión de suicidarse a los 64 años.