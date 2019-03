Miembros de Axé Bahía y Exporto Brasil prometen que pronto se presentarán en los escenarios. | Fuente: Instagram

Luego de más de una década, el público peruano esperaba reencontrarse con los reyes del axé: los grupos Axé Bahía y Exporto Brasil en el Urban Latin Fest, este sábado 16. Pero por incumplimiento de contrato, como han señalado varios de los artistas invitados, esta ansiada reunión no se llegó a dar.

No obstante, los integrantes de ambas agrupaciones de axé han dado nuevas esperanzas a sus seguidores. En un video de Instagram, Paloma Fiuza indicó que planean juntarse próximamente para brindar un show.

"Estamos súper apenados por el día de ayer [sábado 16] porque no se pudo hacer el show [como parte del Urban Latin Fest]", inició el mensaje Paloma. "Pero vamos a hacer un reencuentro muy pronto y todos estaremos juntitos", agregó la artista brasileña.

En el video se podía ver a los miembros de Axé Bahía y de Exporto Brasil: Bruno Zaretti, Flaviana Seeling, Francini Amaral, Thiago Cunha y Brenda Carvalho. Mientras que Bruno Zaretti agradeció a los peruanos por su cariño.

Las bandas hicieron populares el ritmo axé en el Perú con canciones como "Dança da Manivela", "Alí Babá" y "Maozinha".

Paloma Fiuza anunció que se dará el esperado encuentro entre Axé Bahía y Exporto Brasil. | Fuente: Instagram

DETENIDOS EN PERÚ



En tanto, los cantantes colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes cancelaron su presentación en el Urban Latin Fest, se encuentran impedidos de salir del Perú.

Las autoridades denegaron su salida porque no contaban con una constancia de cumplimiento de pago de obligaciones tributarias de artistas extranjeros, informó la Cancillería colombiana.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) argumentó que Greeicy Rendón y Mike Bahía ingresaron al país "como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento".

Los colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón no pueden salir del Perú. | Fuente: Instagram

Por otra parte, Mike Bahía manifestó en un video, difundido su cuenta de Instagram, que aún están en Perú porque las autoridades no los dejan salir del país, no les dan información y no hay una persona encargada para su situación.

"Nosotros ayer [sábado 16] no nos presentamos en el Urban Latin Fest porque no había visas de trabajo, el evento cambió tres veces de lugar y tampoco presentaba las garantías para podernos presentar", aseveró.

Por su parte, Greeicy Rendón señaló que ellos "están haciendo las cosas bien" y tratando de solucionar la situación, que calificó de "injusta" y "extraña". "¿Cuál es el paso a seguir? Nadie tiene información de nada, todos nos detienen pero tampoco saben por qué ni tampoco saben cuál es el paso a seguir. ¿Cómo es posible que detienen a alguien y lo dejan a la deriva?", indicó.

Greeicy Rendón y Mike Bahía son reconocidos por la canción "Amantes", que tiene más de 450 millones de reproducciones en YouTube. (Con información de EFE)