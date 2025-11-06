9 de las 11 regiones donde aumentó la mortalidad por cáncer de mama tienen mamógrafos inoperativos o con fallas

Mamógrafos en "mal" estado en gobiernos regionales y hospitales del Minsa, según información de este ministerio otorgada a RPP Data. | Fuente: RPP

El Hospital Regional Julio Cesar Demarini, ubicado en Junín, también aparece en la lista con un mamógrafo en mal estado. Al respecto, el director ejecutivo del hospital, Gustavo Ortiz, señaló que el equipo está inoperativo y que no se ha podido reemplazar por falta de presupuesto.

"En el 2023 comenzó fallar el equipo. Lo mandamos a mantenimiento, se repararon sutilmente algunos errores, pero volvió a fallar ya definitivamente porque se quemó la placa base. Al quemarse la placa, comenzamos a buscar presupuesto para repararlo, pero es muy alto (...). Desde el gobierno regional incluso ha pedido al gobierno central una demanda adicional para poder comprarlo y hacer mantenimiento, reparaciones y cambios, pero no se ha logrado porque el gobierno central no ha brindado los recursos necesarios", alertó.

El Dr. Ortiz añadió que esta falta de mamógrafo afecta a miles de mujeres a la espera de una mamografía. "Estamos hablando de 20 mil a 25 mil pruebas que se dejaron de hacer desde el 2023 hasta la fecha", advirtió.

Mientras tanto, desde el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, en la misma región, indicaron que su mamógrafo -que figuraba en mal estado en los registros del Minsa- "entró en mantenimiento y que ahora ya está operativo".

Equipos en mantenimiento y en renovación

Lima Provincias, según el Minsa, cuenta con 3 mamógrafos en "mal estado": en el Hospital San Juan Bautista en Huaral, en el hospital Regional de Cañete - Rezola y el Hospital Regional de Huacho.

Sobre este tema, desde el gobierno regional de Lima indicaron que "el mamógrafo de Rezola (Cañete) estuvo malogrado en julio y agosto. En este momento está funcionando. Se reparó con presión del mismo hospital". En el caso del mamógrafo del hospital de Huacho, mencionaron que en 2023 se reportó un equipo obsoleto, pero este fue renovado en 2024 y ahora está funcionando con normalidad. Y, finalmente, en el caso del mamógrafo de Huaral, confirmaron que actualmente no está funcionando.

"Con el mamógrafo de Huaral es donde tuvimos problemas y está en mantenimiento desde el 3 de noviembre. Se ha gestionado su reparación con recursos del propio hospital de un monto de 178,900 soles", detalló Bryan Fernández, coordinador de salud de la Región Lima.

En el caso de la región San Martín, según la información otorgada por el Minsa, figuran dos mamógrafos en mal estado en el Hospital Banda de Shilcayo y el Hospital II-E Lamas. Al respecto, desde el gobierno regional precisaron lo siguiente:

"La región dispone de cuatro mamógrafos ubicados en los hospitales de Moyobamba, Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Tocache. Tres de ellos se encuentran en buen funcionamiento, salvo el que se encuentra en Tocache, que ha presentado fallas este 2025, y ahora se encuentra inoperativo por mantenimiento, para lo cual se ha dispuesto al Minsa su evaluación con un equipo técnico para saber si el desperfecto se puede corregir o debería entrar a un plan de reposición. Estamos a la espera de la respuesta del Minsa en ese sentido".

Cuatro mamógrafos en "mal estado" y dos en "regular estado" en Lima Metropolitana, según Minsa

En el caso de la capital, existen cuatro mamógrafos en "mal estado" ubicados en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (1), Hospital Nacional Hipólito Unanue (1), Hospital de Emergencias Villa El Salvador (2), todos reportan al pliego presupuestal del Minsa.

RPP Data consultó a estos tres hospitales sobre el estado de estos equipos. Desde el Hospital Nacional Arzobispo Loayza negaron tener un mamógrafo inoperativo y afirmaron que se encuentra "en buen estado y en funcionamiento". En el caso del Hospital de Emergencias Villa El Salvador no respondieron y desde el Hospital Nacional Hipólito Unanue pidieron que se haga la consulta al Ministerio de Salud.

En el caso del INEN, la institución tiene a su cargo cinco mamógrafos: 2 de ellos en "buen estado" y 3 en "regular estado. Al respecto, la institución solo respondió que "los mamógrafos están operativos y funcionando".

Este medio solicitó una entrevista con un vocero del Minsa, pero hasta el cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.

Aumenta mortalidad por cáncer de mama en 11 regiones

Los mamógrafos son esenciales para identificar el cáncer de mama en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso son mucho mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), detectar el cáncer de mama en estadio 1 otorga una probabilidad de sobrevivencia del 95%, una cifra que se reduce drásticamente cuando el diagnóstico se retrasa.

Sin embargo, la mortalidad por cáncer de mama aumentó en 11 regiones de nuestro país entre 2023 y 2024, según cifras del Ministerio de Salud. Nueve de estas regiones —Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, San Martín y Ucayali— cuentan también con mamógrafos en mal o regular estado, según información del Minsa a la que accedió RPP Data. Esta relación evidencia una brecha crítica entre la capacidad del sistema público para realizar diagnósticos oportunos y la necesidad de detección temprana para salvar vidas.

Si bien la data de mortalidad por cáncer de mama corresponde al comparativo 2023–2024 y el estado de los mamógrafos es del 2025, los testimonios de los representantes de los hospitales muestran que los equipos arrastran fallas desde años anteriores, lo que evidencia un problema estructural y sostenido en la capacidad del sistema de salud para diagnosticar cáncer de mama.

"Esto es un reflejo de la falta de capacidad del sistema de salud para diagnosticar y tratar cáncer. Existen regiones donde tenemos muchas debilidades y que tienen un comportamiento incremental por cáncer de mama. La OMS nos dice que el objetivo cada año es reducir el cáncer de mama en un 2% a nivel mundial y cada país lo tiene que intentar. El problema del Perú es la falta de una descentralización adecuada, lograr que las coberturas sean las óptimas y que cada año, al menos, se tamicen 2.5 millones de mujeres para que tengan una mayor chance de curación. Por eso es importante que se asigne presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de los mamógrafos", puntualiza el médico oncólogo Víctor Palacios.

De acuerdo a cifras del Observatorio del Cáncer del Ministerio de Salud, entre enero y mayo de este año se reportaron 205 nuevos casos de cáncer de mama en hospitales del Minsa -sin contar hospitales del INEN o de Essalud-. De esta cantidad, solo el 13% fue diagnosticado mediante un tamizaje; es decir, 28 casos fueron detectados de forma temprana, cuando aún no había avanzado la enfermedad. La otra cara de la moneda es que el 71% de los casos (147) se detectaron por una "presentación clínica". Esto significa que ya habían aparecido signos y síntomas como la aparición de un bulto en el seno o en la axila, cambios en el tamaño o la forma de la mama y alteraciones en la piel, entre otros. Esto ocurre cuando el cáncer ya ha avanzado, según el Minsa.