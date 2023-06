Dina Boluarte anuncia financiamiento de intervenciones en siete regiones ante impacto de El Niño Global

Gobierno "Si no estamos unidos el país no avanzará", dijo Dina Boluarte

Dina Boluarte informa sobre acciones de preparación frente al fenómeno El Niño

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el financiamiento de 619 intervenciones directas en siete regiones del país para afrontar los efectos del impacto del Fenómeno de El Niño Global.

En la mesa de trabajo donde se darán a conocer acciones de preparación ante el Fenómeno de El Niño se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, integrantes del gabinete ministerial y gobernadores regionales de Áncash, Ica, La Libertad, Piura y Tumbes.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció un presupuesto de 1 446 millones de soles para actividades preventivas de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas en siete regiones. Además, se asignará una partida para adquisición de maquinaria, vehículos y mallas.

"El Gobierno ha previsto un presupuesto de 1 446 millones de soles para ejecutar lo que nunca se ha hecho. Las acciones preventivas en diversos puntos críticos en las siete regiones y además, acciones que comprenderán también la transferencia de recursos a las regiones y la adquisición y compra de maquinarias tan útiles para esta emergencia", manifestó.

A inicios de junio, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), informó que el fenómeno metereológico El Niño, con consecuencias para todo el planeta al propiciar fenómenos climáticos extremos, ha comenzado.

"Dependiendo de su fuerza, El Niño puede causar una variedad de impactos, como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en algunos lugares del mundo", afirmó la climatóloga de la NOAA Michelle L'Heureux, quien agregó que también podría provocar temperaturas récord.

Dina Boluarte informa sobre acciones de preparación frente al fenómeno El Niño | Fuente: Presidencia Peru

"El Gobierno ha previsto un presupuesto de 1 446 millones de soles para ejecutar lo que nunca se ha hecho", dijo Alberto Otárola | Fuente: RPP

'Toma de Lima solo trajeron atraso

En otro momento, la presidenta Dina Boluarte pidió la unidad de los diferentes sectores, al señalar que las anteriores protestas contra el Gobierno, denominadas "Toma de Lima", solo trajeron atraso y el estancamiento de la economía del país.

Durante el encuentro Intergubernamental Preparación ante el Fenómeno de El Niño, la mandataria señaló que las protestas contra el Gobierno dejaron al Perú en el exterior como un país si garantías de inversión.

"Si no estamos unidos el país no avanzará, si queremos todavía decir por ahí decir: 'vamos a hacer los paros y las huelgas' o como vienen anunciando la tercera Toma de Lima, ¿ya la primera y segunda Toma de Lima qué nos ha traído como resultado? Atraso, no hay desarrollo, las economías se han estancado, el turismo se ha paralizado. ¿Y para afuera del Perú cuál ha sido? Un país que no garantiza las inversiones o un país que genera zozobra y caos", dijo.

Dina Boluarte consideró que la experiencia de protestas de meses anteriores debe enseñar que "ese no es el camino" y ni la ruta del desarrollo, del progreso, de la reactivación económica, de la vida y la calidad en ella".

"La ruta es esta: trabajar de manera articulada unidos previniendo los problemas y no causando los problemas. Así que convoca a esa amplia unidad, a todos los sectores, todos los 33 millones peruanas y peruanos a unirnos en esa responsabilidad que el país nos necesita, a unirnos en esa mirada del país porque los niños, los adultos mayores, las mujeres esperan de todos nosotros respuestas y aquí estamos para responder con anticipación a lo que podría genera El Niño Costero", manifestó.