Advierten que establecer un corredor humanitario para migrantes indocumentados de Chile es “políticamente muy difícil”

Un grupo de migrantes indocumentados, en su mayoría conformado por venezolanos, permanece varado desde hace varios días en la Línea de la Concordia, en la frontera entre Tacna y Chile. Los ciudadanos arribaron a este punto limítrofe luego que el candidato presidencial, José Antonio Kast, anunció que, si llega a Palacio de la Moneda, expulsará a los extranjeros que se encuentren de manera irregular en su país.

En diálogo con Ampliación de Noticias, el internacionalista Óscar Vidarte consideró “políticamente muy difícil” la posibilidad de establecer un corredor humanitario para el tránsito de los migrantes que buscan salir de Chile a través del Perú y así regresar a sus países de origen.

“[¿Crees que existen condiciones para crear un corredor humanitario?] Políticamente muy difíciles, sobre todo porque técnicamente, es verdad, hay un costo económico detrás, pero se puede hacer”, señaló.

En esa línea, Vidarte explicó que la creación de un corredor humanitario requiere la cooperación de todos los países involucrados, entre ellos Perú, Chile, Ecuador, Colombia e -incluso- Venezuela, pues recalcó que los extranjeros no podrán ingresar a su país si el Gobierno de Nicolás Maduro no los recibe.

“Es un tema costoso, [pero] se puede hacer. El problema es que, si políticamente existen las condiciones, porque tú no puedes hacer un correo humanitario hacia Venezuela si Venezuela no va a autorizar su ingreso. […] Esto requiere mucha cooperación entre los países. Por ejemplo, se habla muy fácilmente de por qué Chile no agarra un avión y los envía a Caracas: porque si es que Venezuela no acepta, ese avión no va a poder entrar al espacio aéreo venezolano, así que tienes que hablar con Venezuela primero”, aseveró.

Situación podría agravarse

El internacionalista también alertó que la falta de un acuerdo entre Perú y Chile podría agravar la situación en los próximos días con el aumento de migrantes en el paso fronterizo.

“Estamos ante una situación excepcional que puede ser mucho más grave. Hace dos o tres días hablamos de menos de 100 personas. Hoy las cifras parecen van entre 200 y 300. Podrían ser miles en unos cuantos días y además generarse una situación humanitaria que pondría a la región al límite o a la frontera entre Perú y Chile a los ojos del mundo”, señaló.

Asimismo, Óscar Vidarte señaló que los más beneficiados con esta situación son las organizaciones criminales dedicadas al trasladado de migrantes indocumentados a través de pasos ilegales.

“La mayor parte de los cruces irregulares o de migración irregular no se hace por la frontera común, se hace por pasos fronterizos ilegales. Así que, por más que tú puedas cuidar toda una frontera, las fronteras son amplias, grandes y porosas. Lo único que vas a beneficiar es a las bandas o a las organizaciones criminales que justamente se dedican a trasladar a estas personas por fronteras, por pasos ilegales o irregulares. […] La migración encuentra puntos por donde cruzar y eso genera que la migración irregular se siga dando, porque finalmente detrás hay una necesidad por sobrevivir en la mayor parte de los casos”, concluyó.