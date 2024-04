Fiscalía encontró en casa de Dina Boluarte tarjeta de pulsera valorizada en 13 650 dólares y comprada por Wilfredo Oscorima

El programa Cuarto Poder informó este domingo que la Fiscalía encontró en la vivienda de Dina Boluarte la tarjeta de propiedad de una pulsera Beagle que está valorizada en 13 650 dólares. Lo resaltante también es que dicho artículo costoso fue comprado por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

“Tarjeta de color blanco con la descripción ‘Casa Banchero – Desde 1905', con N.° 082894 y descripción: 'Pulsera Bangle 94btes 076m 1.76K 5Peras 1.00K OA 23g, 4.8x5.8 cms', con una imagen de una pulsera de color dorado”, se lee en el acta de allanamiento del 30 de marzo de 2024 y que difundió el programa dominical.

Este documento fue incautado en la casa de la jefa de Estado. Cuarto Poder también señaló que la compra efectuada por Wilfredo Oscorima se hizo el 25 de julio del 2023. La mandataria la utilizó esa misma noche en un evento oficial.

Señaló que relojes fueron un préstamo

Dina Boluarte dio el último viernes una conferencia de prensa para reconocer que Wilfredo Oscorima, a quien calificó como su amigo, le prestó los relojes Rolex que lució durante varios eventos oficiales.

"Tenemos una amistad personal, de Dina a Wilfredo y de Wilfredo a Dina. Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en el 2022 y 2023. Vino con los alcaldes de la provincia de Ayacucho y me dijo que su región no se iba a levantar. Es esa gratitud que le tengo al hermano Oscorima porque fue parte de defender la democracia, parte de defender el estado de derecho y conseguir la paz", manifestó.



Dina Boluarte señaló que los relojes Rolex fueron un préstamo de Wilfredo Oscorima y fue un error de su parte. Sin embargo, aseveró que ello no configura un delito al no declararlos porque no eran de su propiedad.

"Pido a los fiscales ser más cuidadosos y que cesen las filtraciones, en mi caso y en todos los casos. Pido a todos que pasemos la página para ocuparnos de lo que realmente importa", expresó.

Oscorima compró Rolex para Dina Boluarte

Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, confirmó este viernes que el gobernador regional de Ayacucho sí compró un reloj Rolex con la intención de regalarlo a la presidente Dina Boluarte. Sin embargo, afirmó que la mandataria "rechazó" el presente y solo se lo quedó como prestado.

"El primer reloj, del que mucho se habla, del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Abanto explicó que, de los tres relojes, solo uno es para mujer, los otros dos son de varón. No obstante, indicó que la intención de su cliente era ayudar a Dina Boluarte a lucir mejor en actividades oficiales.