La Libertad: aumenta cifra de "los más buscados" en Programa de Recompensas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ciudadanos pueden reportar información sobre los fugitivos a través del número telefónico 0800 40 007 | Fuente: RPP

En la región La Libertad, la lista de personas consideradas como las más buscadas del país ha crecido nuevamente, alcanzando un total de 43 fugitivos incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que anunció la inclusión reciente de Santos Ermitaño Reyna Valdez, un hombre acusado de violación sexual a una menor de edad en la provincia de Gran Chimú.

El programa de recompensas ofrece hasta 15 mil soles a quienes aporten información que conduzca a su captura. Este esfuerzo se da en el contexto de una alarmante incidencia de delitos sexuales en la región.

Según los datos proporcionados, el 39 % de los individuos que figura en la lista son acusados de violación, de los cuales más de la mitad están señalados por violación sexual a menores de edad.

El programa también incluye a líderes de organizaciones criminales, como Celso Moreno, de 'Los Letales del Norte', y John Smith Cruz Torres, de 'Los Pulpos'. Las recompensas pueden alcanzar hasta medio millón de soles por información relacionada con estos cabecillas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo comunicarse con el Programa de Recompensas?

Los ciudadanos pueden reportar información sobre los fugitivos a través del número telefónico 0800 40 007, habilitado para el Programa de Recompensas, y así contribuir a la seguridad de la región.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan no solo capturar a estos peligrosos individuos, sino también reducir la creciente ola de delitos relacionados con la violencia sexual.