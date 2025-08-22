Alcalde de La Convención pide al Gobierno reactivar el proyecto Gasoducto Sur Peruano: “Nos tienen abandonados”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Curi León señaló que las autoridades del Cusco han solicitado que al menos se concluya con el primer tramo del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

El alcalde de La Convención (Cusco), Alex Curi León, solicitó al Gobierno central que se reactiven los proyectos de inversión en su provincia, entre ellos Gasoducto Sur Peruano. Como se recuerda, este fue paralizado en el 2017 debido a los escándalos de corrupción del caso Odebrecht.

“A la fecha, el Gobierno no ha dado ninguna solución. Hay un gasto a este año de más de 400 millones en custodia, guardianía y vigilancia. Se ha contratado una empresa para que haga esta custodia. Sin embargo, el Gobierno no ha dado ninguna alternativa de solución”, expresó.

Asimismo, en diálogo con Ampliación de Noticias, el burgomaestre cuestionó que el Gobierno esté impulsando el Gasoducto Costero y el proyecto en su jurisdicción continúe estancado.

“Lo preocupante es de que sigue impulsando el Gobierno el gasoducto costero, que significa llevar un ramal desde Ica hacia Ilo y Mollendo, porque ya se encuentran dos plantas de generación eléctrica, la planta termoeléctrica, mejor dicho. Sin embargo, el objetivo central del Gasoducto Sur Peruano es precisamente que el gasoducto vaya a terminar en estas dos plantas termoeléctricas. Siendo así, el gasoducto quedaría postergado”, indicó.

En esa misma línea, Curi León señaló que las autoridades del Cusco han solicitado que al menos se concluya con el primer tramo del proyecto Gasoducto Sur Peruano y que este se distribuya en toda la región a través de ductos.

“La Convención y el Cusco, de manera consensuada, autoridades y organizaciones, ha sostenido que se termine al menos el primer tramo, que se retome, se dé solución y que estas tuberías en diferentes campamentos no estén regadas. Sin embargo, el Gobierno ha ofrecido a cambio instalar un gasoducto regional llamado así: gasoducto regional Cusco, que vendría desde el KP-89, Quillabamba, Cusco, un ducto de 14 pulgadas. Con lo cual, el Cusco y la convención no están de acuerdo. ¿Por qué? Lo que queremos es que este primer tramo de la obra paralizada del gasoducto se termine. De modo que garantice que la masificación de gas vaya en ductos, tanto para Quillabamba y sus provincias y la ciudad del Cusco”, acotó.

Curi indicó que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los titulares de las carteras de Salud y la Producción: César Vásquez y Sergio González, respectivamente.

Pobladores de La Comisión pagan exorbitantes cifras por balones de gas

Curi León denunció que, pese a que el gas de Camisea es extraído de una planta ubicada en La Convención, los pobladores de la provincia aún continúan utilizando balones de gas. Es más, precisó que en la misma zona donde se obtiene el combustible, Megantoni, los residentes pagan hasta S/ 100 por la bombona.

“Hoy por hoy seguimos consumiendo balón de gas de GLP a S/ 60 y S/ 90 según la distancia de los distritos. En Megantoni está S/100 soles, donde está Camisea, y no es justo. Pedimos justicia para los convencianos. Por un lado, el Gobierno está incumpliendo varios temas. Nos tiene abandonados”, concluyó.