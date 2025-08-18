Cusco: clausuran por cinco días escaleras eléctricas de ingreso al Real Plaza luego de que un niño se atascara

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Achahui Núñez indicó que la clausura obedece a que no se entregaron unos informes técnicos de las instalaciones eléctricas | Fuente: RPP

Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa que un niño quedó atascado en la base de las escaleras eléctricas de bajada de la entrada del Real Plaza Cusco, la Municipalidad Provincial de dicha región clausuró el área, detalló Raúl Achahui Núñez, director de la Oficina de Fiscalización.

Achahui Núñez indicó que la clausura obedece a que no se entregaron unos informes técnicos de las instalaciones eléctricas y las escaleras.

En el video grabado por un testigo se observa que la zapatilla del pie derecho de un niño quedó atascada en uno de los bordes de las escaleras eléctricas, por lo que el pequeño, vestido con un polo rojo y pantalón jean azul, quedó arrodillado mientras visitantes del centro comercial y un agente de seguridad privada intentaban retirarle el calzado, lo cual lograron después de aproximadamente un minuto y medio.

Real Plaza tiene cinco días para presentar sus descargos

Raúl Achahui Núñez precisó que el centro comercial cuenta con un plazo máximo de cinco días para presentar sus descargos ante la clausura.

"Vamos a proceder con la clausura a fin de que la Administración del centro comercial entregue en el tiempo más breve posible a la Municipalidad del Cusco los descargos. Según nuestra ordenanza municipal los descargos tienen un plazo de cinco días. No puede excederse ese plazo", manifestó.

En tanto, Carlos Chavarry, gerente del Real Plaza Cusco, dijo que responderán oportunamente el requerimiento de la Municipalidad Provincial.

"Gracias a la municipalidad que viene a visitarnos y hacernos un requerimiento, y nosotros le vamos a responder oportunamente", mencionó.

Tras ser liberado del atascamiento, el niño fue llevado a una silla de ruedas para ser atendido. Fuentes de RPP indican que el niño resultó ileso.