Peruana será reconocida como una de las latinas menores de 40 años más sobresalientes en Nueva York

Alejandra Molina domina cuatro idiomas y ha logrado estudiar en 14 países. | Fuente: Andina

La emprendedora peruana Alejandra Molina recibirá este viernes un reconocimiento como una de las latinas menores de 40 años más sobresalientes de Nueva York, en Estados Unidos, gracias a su activismo para desbloquear oportunidades económicas a través de la educación.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Molina, quien domina cuatro idiomas -inglés, español, francés y chino mandarín- explicó cómo fueron sus inicios y su trabajo en este país, que incluye la creación de tres organizaciones en EE. UU. y Perú.

“Me puse a estudiar a edad muy temprana los idiomas y me di cuenta de que me estaba dando una voz que me ayudaba a poder abrir más oportunidades para mí misma, porque creo que cuando uno sale al extranjero, si no habla el idioma es un poco difícil y eso fue una de las pasiones que me ayudo a abrir mi primera empresa en EE. UU.”, manifestó.

En 2019, Molina fundó la start-up Beepbop, plataforma educativa tecnológica enfocada en la simulación médica en vivo. Mencionó que esta iniciativa cobró fuerza, sobre todo, en la pandemia de COVID-19.

“Acá en EE. UU. hay muchos inmigrantes latinos, durante la pandemia estuvieron afectados de manera desproporcional. El trato del personal médico a veces no estaba capacitado para conversar con ellos, entender muy bien sus síntomas. Cuando desarrollamos el programa de software con ayuda de IA, vimos que era la forma más rápida para enseñar a los doctores las palabras más críticas para poder conversar con sus pacientes”, refirió.

Su vocación le ha permitido estudiar y trabajar en 14 países alrededor del mundo. Desde sus inicios en el colegio Euroamericano de Pachacamac, pasó a la Universidad de Long Island, en donde obtuvo una beca para estudiar Relaciones Internacionales y Negocios en su programa global.

Ser una inmigrante en Estados Unidos

Sin embargo, su camino no fue fácil, precisando que uno de los principales obstáculos fue ser una inmigrante en EE. UU.

“Cuando conversaba con los inversionistas, la falta de conexión que había en temas de lo necesario para ayudar a comunidades andinas fue difícil porque hay personas que piensan que porque somos latinos o mujeres o jóvenes no tenemos las habilidades necesarias para el desarrollo de nuestras empresas”, manifestó.

Mediante la asociación WarmiShine, de la que también es fundadora, Molina viene apoyando a estudiantes mujeres en el Perú, donde se trabaja el empoderamiento femenino y se les demuestra que son capaces de poder tener empresas, grandes ideales y objetivos. Resaltó su interés de poder llevar estas enseñanzas a provincias.

“Me encantaría poder hacer en otras provincias lo que hacemos en Lima y llevar nuestras enseñanzas y profesionales, porque creo que es muy importante que se empiece a temprana edad. Nosotros trabajamos con chicas desde primaria, secundaria, de verdad que ver cómo crecen, cómo su familia se involucra en lo que es el crecimiento de sus niñas es maravilloso”, sostuvo.

Finalmente, remarcó la importancia de ofrecer accesibilidad a herramientas para apoyar a los emprendedores en Perú, como se hace en el país norteamericano. "Acá hay muchos procesos para hacerlo de una manera rápida a través del internet, lo puedes hacer en 15 minutos, desde cualquier parte del mundo", resaltó.