Alejandro Choledo concedió una entrevista al programa Nada Está Dicho en RPP. | Fuente: RPP

Alejandro Choledo, interpretado por el humorista Hernán Vidaurre, declaró desde Estados Unidos al programa Nada Está Dicho en RPP, y justificó haberle reclamado de manera soez al exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, cuando se demoraba con el pago de un soborno.

Como se recuerda, el pasado miércoles Barata reveló a los fiscales peruanos en Brasil que el exmandatario le exigió en alguna ocasión saldar la deuda diciéndole "oiga Barata, paga ca***o".

Inicialmente, Choledo rechazó haber empleado esas expresiones. "¿Cómo va a decir que yo le reclamaba con palabras soeces? Ni que yo fuera un lisuriento, ca***o. En realidad no le dije ca***o, le dije paga por lo bajo", sostuvo.

Luego reconoció haber dicho groserías. "Se estaba retrasando en los pagos y le dije: 'Oye, Barata, eres un irresponsable, hasta en las coimas tiene que haber ética, te quieres robar mi tajada, quieres quedarte con mi plata'", señaló airado. "Le dije que era la primera y única vez que hacía trato con Odebrecht porque no tienen valores, son tramposos", agregó.

De otro lado, Choledo rechazó "rotundamente" haber recibido 31 millones de dólares en sobornos de parte de Odebrecht por la concesión de las obras para la carretera Interoceánica, como dijo Barata.

"Eso es falso, es mentira. Rechazo rotundamente, como rechacé a [mi hija] Zaraí, digo, rechazo rotundamente las expresiones de Jorge Barrata. Miente, miente más que candidato presidencial peruano, miente más que Gisela [Valcárcel] cuando le preguntan la edad", protestó.

"Ese criminal quiere manchar la poca honra que me queda y no se lo voy a permitir", agregó.

Al final de la entrevista, el conductor Jaime Chincha le instó a regresar al Perú. "Ustedes pierden su tiempo porque mis abogados Johnnie Walker y Jack Daniel's me han dicho que de ninguna manera me van a extraditar, de Estados Unidos me van a sacar arrastrando, bueno, como salgo siempre de los bares".

En cambio, dijo que está considerando mudarse de California a Whiskonsin (en referencia al estado de Wisconsin) o a Ron-island (en referencia al estado de Rhode Island). "Cree en mi palabra, ¿sabes por qué? Porque los niños, los borrachos y los leggins siempre dicen la verdad", aseguró.