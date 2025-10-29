Alerta roja en Perú por lluvias extremas, fuertes vientos y descargas eléctricas: ¿cuáles son las regiones afectadas?

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja en varias regiones del país por lluvias de extrema intensidad, fuertes vientos y descargas eléctricas.

A través de su página oficial, el organismo informó que la alerta roja tiene una duración de 24 horas desde su emisión y alcanza las regiones Huánuco, Loreto y San Martín.

Cabe mencionar que el aviso también alcanza otros departamentos del país, aunque las precipitaciones y vientos tendrán una menor intensidad.

Según el Senamhi, en las regiones de la sierra se prevén precipitaciones localizadas de ligera a fuerte intensidad, “acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche”.

“Asimismo, se esperan granizadas en localidades situadas por encima de los 3 000 m.s.n.m., y nevadas a más de 4 000 m.s.n.m., especialmente en la sierra central y sur”, agregó.

Para los departamentos de la selva, se pronostican lluvias, “de moderada a extrema intensidad, principalmente en la selva alta norte y parte de la selva alta centro; asimismo, se esperan chubascos ligeros en el resto de la selva”.

“Estas lluvias están asociadas al vigesimoquinto friaje y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento”, apuntó el ente estatal.

En tanto, para las regiones de la costa, se estiman lloviznas ligeras y dispersas, “principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, en distritos cercanos al litoral de la costa central”.



Friaje en el Perú

Cabe mencionar que actualmente la selva peruana está siendo golpeada por el vigesimoquinto friaje del año, fenómeno que está alterando decisivamente el clima en varias regiones.

En un comunicado, el organismo informó que una masa de aire frío ingresó a territorio nacional la madrugada del lunes, 27 de octubre, y está avanzando desde la selva sur hacia la selva central y norte, hasta que saldrá del país el próximo jueves, 30 de octubre.

“Se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades alrededor de los 45km/h y persistente cobertura nubosa a lo largo del día”, refirió el ente estatal.

“Asimismo, se prevé el descenso de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más frío y nublado. Durante las noches, el descenso será aún más marcado, especialmente en la selva sur”, añadió.