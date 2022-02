Aforo en espacios abiertos y cerrados del país | Fuente: Andina

El titular del Gabinete, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno informará el viernes sobre los detalles de los nuevos aforos en espacios cerrados y abiertos de todo el país.

Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Aníbal Torres indicó que la "flexibilización en los aforos" será "muy beneficioso" para la apertura del mercado.



"El detalle de los aforos lo vamos a presentar el día viernes, porque se están completando el estudio científico del que se ha hablado en el Ministerio de Salud", dijo.

Aníbal Torres aclaró que el principio que defiende el Gobierno "fue, es y será siempre" primero la salud, después la economía. "Ahora la salud, con las medidas que se han llevado a cabo con la vacunación masiva que se está llevando a cabo, nos permite disminuir los aforos", agregó.



"No es una medida populista"

Hace unos días, el ministro de Salud, Hernán Condori, anunció que el próximo miércoles 23 de febrero planteará en la sesión del Consejo de Ministros que se autorice el 100% de aforo con el objetivo de impulsar la reactivación económica del país.

En vísperas, el titular del Minsa defendió su propuesta ante los cuestionamiento de exfuncionarios y diversos sectores. Además, descartó que se trate de una iniciativa populista y recordó que se respalda en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"No es una medida populista y esto no lo estamos haciendo recién. Durante toda la pandemia se evalúa cada quince días, cada semana, la curva epidemiológica en la que está disminuyendo la cantidad de casos de COVID-19", expresó.



