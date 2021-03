"Los distritos de Lima se comportan más o menos como el contagio general del país. Lo más probable es que demore un poco más en su apertura", dijo el ministro. | Fuente: Andina

En una entrevista concedida al diario La República, el actual ministro de Educación, Ricardo Cuenca, se refirió a cuáles serán los distritos donde se puedan volver a dar clases presenciales. Al respecto, el ministro señaló que el 31 de marzo es la fecha límite para correr el simulador e identificar cuáles son los distritos en donde se pueden abrir ciertas escuelas.

“Según los protocolos, los GORE y las escuelas necesitan un mínimo de dos semanas para implementar protocolos. Pero si en ese momento viene la tercera ola, seguramente no se abrirá ninguno. Por ejemplo, lo más probable es que al 31 de marzo no se pueda habilitar ningún colegio urbano”, explicó.

Asimismo, Ricardo Cuenca señaló que se mantiene en 23,8% las escuelas públicas y rurales que podrán volver a la presencialidad, una cifra que es sensible a indicadores epidemiológicos. “Si la curva sigue cayendo y se sostiene, probablemente, en 15 días el porcentaje crezca un poco, como en diciembre, que llegó al 33%”, precisó. Estas se encuentran en varias regiones con excepción de Lima Metropolitana.

El ministro añadió que considera la vuelta a la presencialidad esencial por dos razones: porque la educación ha estado definida y contenida por la presencialidad y, en segundo lugar, porque mantener las clases remotas no ayuda a reducir las brechas de la desigualdad entre los estudiantes.

PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD

En cuanto a los diversos problemas de conectividad reportados en las tablets con las que cuentas los estudiantes, el ministro Ricardo Cuenca indicó que estas beneficiarían a un millón 56 mil estudiantes que no tienen conectividad.

“Si nos ponemos en el peor de los casos, esa cuenta respondería al 4% que no se ha conectado del todo. Segundo, no tenemos asegurada la cifra de tablets que ya están con los estudiantes porque el reporte va llegando. En Loreto y Arequipa están todas, en Piura la otra semana se completa con 70 mil. Es difícil tener un número exacto de conectividad, porque la tablet no la asegura. Hay personas que tienen su forma de conectarse. De lo contrario, los directores no habrían reportado ese número tan grande (96%)”, apuntó.

Pero, ¿qué hacer con los estudiantes que viven en lugares en los que no hay una antena? Acelerar el proceso de entrega de tablets, asegura el ministro, que debieron estar en manos de los estudiantes en diciembre. “Tuvimos que hacer un contrato con tres proveedores y empezó la distribución, salvo estos 3 días de paro en el que se detuvo casi el 19% de distribución de las que faltaban”, indicó.

