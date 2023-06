Anuncian cambios en examen de admisión de San Marcos: vuelven las entrevistas a postulantes

Cada año, miles de postulantes de diferentes partes del país rinden el examen de ingreso a la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) en sus dos procesos de admisión anuales.

Sin embargo, en cada ocasión, las autoridades de dicha casa de estudios y la Policía Nacional identifican casos de plagio o suplantación de postulantes, lo cual no solo se altera el desarrollo de la prueba, sino que acarrea consecuencias penales contra los implicados.

Al respecto, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, anunció cambios en el proceso de admisión los cuales empezarán a implementarse desde este año.

Tablets y entrevistas personales

En ese sentido, Ramón Ruffner, en entrevista con la Agencia Andina, señaló que el examen será totalmente digitalizado y a través de tablets.

"Para este año 2023, ya no habrá el examen en papel. Eso es lo que estamos soñando ahorita, porque estamos viendo un presupuesto muy alto para que todo sea tecnología de punta y ya no habrá internamiento para preparación de pruebas, será otro mecanismo", indicó.

"El alumno, simplemente, llegará con su pasaje. Ya no habrá lápiz porque la tecnología va a estar presente en cada aula (...) Ya no será llenando los papeles, marcando, sino tendrán una tablet, ya no habrá cuadernillos (...) Y será la tablet la que verifique mi rostro e identifique, con mi huella digital, que soy yo. Los suplantadores se acabarán", agregó.

Sin embargo, la mayor novedad será el retorno de las entrevistas personales a los postulantes para saber "qué tipo de alumnos" pretenden obtener una vacante en la casa de estudios.

"Veremos otros mecanismos (de ingreso). También algo que se ha perdido: las entrevistas personales a los alumnos, porque nosotros tenemos que saber qué tipo de alumnos ingresan a la universidad (...) Y eso será la San Marcos moderna, la que soñamos. Aquella en la que no podrá infiltrarse cualquiera que quiera dañar la imagen de San Marcos", manifestó la rectora.

Estos cambios, según dijo, están "en implementación". "Habrá entrevista personal para los alumnos que ingresen", subrayó.

En esa línea, Jerí Ramón indicó que el uso de estas tecnologías se extenderá también a aspectos de la vida estudiantil sanmarquina.

"Hoy día se está modernizando en todos los aspectos, incluso estamos implementando un control hasta para la vivienda, para el comedor", sostuvo.

"Prontamente, (el alumno) ya no imprimirá tickets, sino que irá con su QR, pasará por la pantalla y, mirando su cara, pasará todos los controles", añadió.