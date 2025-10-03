Arequipa: PNP detiene a menor acusado de detonar un artefacto explosivo contra una vivienda y pedir 150 mil soles

El menor de 17 años, quien llevaba consigo un celular vinculado con el número desde el cual se enviaban mensajes extorsivos a una familia, fue detenido en las inmediaciones del puente Fátima, en la variante de Uchumayo.

Agentes del Área del Secuestros y Extorsiones del Depincri (Departamento de Investigación Criminal) detuvieron a un menor sospechoso de extorsionar a una familia, luego de que colocara un artefacto explosivo junto a su vivienda en el distrito de Sachaca, en la provincia de Arequipa.



La detención se realizó por inmediaciones del puente Fátima, en la variante de Uchumayo, donde el adolescente dio un nombre falso. Sin embargo, durante el registro personal se descubrió que portaba documentos falsos y la policía lo identificó como un menor de 17 años.



El pasado 30 de septiembre, las víctimas denunciaron la detonación de un explosivo afuera de su vivienda, acompañado de mensajes extorsivos que exigían 150 000 soles a cambio de no atentar contra la familia.



Al momento de la intervención, el menor llevaba consigo un celular vinculado con el número desde el cual se enviaron las amenazas, así como una billetera con diversos documentos. La policía lo investiga por los presuntos delitos de extorsión agravada y falsedad genérica por suplantación de identidad.



El caso quedó a disposición del fiscal provincial penal Alan Corrales Añasco, de la Tercera Fiscalía Penal Provincial de Arequipa, y el menor se encuentra detenido en la sede de la Divincri.