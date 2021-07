La profesora, Jeny Prieto es la docente que dirige a estos escolares y ella cuenta que ahora los escolares son más proactivos y participan constantemente de los temas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pablo Rojas

Las clases presenciales en Arequipa siguen desarrollándose de manera normal en las zonas rurales. En el anexo San Antonio, distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, un grupo de dieciséis alumnos del primero al sexto grado, en la Institución Educativa N° 40328, asisten a su colegio desde hace tres meses cumpliendo las medidas de salubridad.

La profesora, Jeny Prieto es la docente que dirige a estos escolares y ella cuenta que ahora los escolares son más proactivos y participan constantemente de los temas.

“Ahora los niños opinan, preguntan, salen a la pizarra, desarrollan con alegría sus temas. Se sienten felices, contentos. Yo también me siento muy contenta. No era justo que siguieran de manera virtual sin aprender nada. Sobre todo, los grados de quinto y sexto que pasarán a secundaria sin saber casi nada y podían perder el año”, comentó.

La maestra comentó que al inicio enviaba copias a sus alumnos, pero se dio cuenta que no cumplían las tareas. Un día decidió llamar a los padres y estos les dijeron que era preferible que sus hijos perdieran el año, porque no entendían nada.



“Yo tuve que ver la manera para llegar a mis niños. Les mandaba fichas y no las hacían. Los padres se llevaban a los niños a las chacras. Un día llamé a una madre y me dijo: Si usted no viene es mejor que los niños pierdan el año. Por eso mejor vine a quedarme aquí en el pueblo para hacer las clases”, agregó.

A Jeny no le importó viajar seis horas por las faldas del nevado Coropuna, a más de 3 mil msnm para encontrarse con sus alumnos e internarse en la comunidad para estar más cerca de ellos.

“Trabajo en un aula los grados de primero, segundo y tercero de 8 y 30 a 10 de la mañana y con quinto y sexto ya trabajamos el resto de las horas. Intercambiamos y me traslado de un salón a otro salón mientras les dejo actividades, prácticamente como se diría me divido en dos para enseñar, pero todo para que aprendan”, anotó.

"Ahora los niños opinan, preguntan, salen a la pizarra, desarrollan con alegría sus temas. Se sienten felices, contentos", contó la maestra.

La docente dicta clases presenciales desde abril. Los niños estudian separados en sus carpetas, con sus mascarillas. El retorno a clases ha sido positivo y los padres de familia están muy contentos.

En la zona de Pampacolca, no hay buena cobertura , las clases virtuales no eran entendidas por los niños y mucho menos por los padres que son de bajos recursos. Además, muchos de ellos no tenían celulares modernos para ayudar a sus hijos a la conectividad, por ello la maestra decidió acudir hasta la zona rural para enseñar.

La docente dicta clases presenciales desde abril. Los niños estudian separados en sus carpetas, con sus mascarillas. El retorno a clases ha sido positivo y los padres de familia están muy contentos por el avance académico de sus hijos.

