Terror en Trujillo: cámaras de seguridad captaron el preciso instante del atentado con explosivo [VIDEO]

Trujillo
Video dentro de una vivienda afectada por la onda expansiva. | Fuente: Difusión
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Videos de las cámaras de seguridad, a los que RPP tuvo acceso, muestran el impacto del bombazo. Una treintena de casas a la redonda resultó afectada en el atentado.

Jueves, 4 de septiembre. 10:44 p.m. Este es el preciso momento en el que se produjo la violenta explosión en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, en la ciudad de Trujillo.

El atentado con explosivos dejó como saldo tres personas heridas (afortunadamente, no de gravedad) y una treintena de casas afectadas. 

El fuerte estruendo se escuchó a varios kilómetros a la redonda, sembrando el pánico en la ciudad; que hace menos de un mes sufrió un atentado similar.

Videos de las cámaras de seguridad, a los que RPP tuvo acceso, evidencian la magnitud del violento atentado: en las imágenes, se ve cómo la onda expansiva causa destrozos en distintos ambientes de una casa.

“¿¡Qué fue!?, ¿¡qué fue!?”, se le escucha decir a un hombre que, desconcertado, no se explica qué ha ocurrido. Segundos después, reacciona y corre para ver cómo se encuentra su familia.

Trujillo
Video desde afuera de una casa afectada por la onda expansiva. | Fuente: Difusión

En otro video, se observa a una mujer conversando con otra persona, cuando es sorprendida por la explosión. La onda expansiva la obliga a retroceder unos pasos, tras lo cual ingresa raudamente a su casa, buscando seguridad.

Sospechosos detenidos

En diálogo con RPP, el general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que en las últimas horas se han detenido a tres sospechosos del atentado, mientras que un cuarto sujeto ha sido identificado, pero aún permanece prófugo.

El alto mando identificó a los detenidos como Nilton Isaias Ravello Ramos (19), alias ‘Negro’; el ciudadano venezolano Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias ‘Chamo’; y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelao’, quienes serían integrantes de la banda criminal ‘Los Cachacos del Padrino’, facción de ‘Los Pulpos’.

Trujillo
Trujillo | Fuente: Difusión

Tags
Trujillo La Libertad Policía Nacional Inseguridad ciudadana

