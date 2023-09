Aumentan los delitos de estafa: conoce cuáles son las modalidades más usadas y cómo protegerte

Actualidad El jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP alertó de bandas de estafadores de Colombia y Venezuela que operan en el país

No cabe duda de que los delitos de estafa, sobre todo por medios virtuales, se han convertido en moneda corriente en nuestro país y acaparan las primeras planas periodísticas debido a sus sofisticadas modalidades para engañar a las víctimas.

Al respecto, el coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas de la Policía, en diálogo con RPP Noticias, resaltó que este tipo de delitos son "el segundo de mayor incidencia en el Perú, después del robo y el hurto de carteras y celulares”.

Ante este panorama, el coronel detalló cuáles son las modalidades de estafa más comunes y cómo la ciudadanía puede protegerse y estar alerta para no caer en las mentiras de estos delincuentes.

¿Cuáles son las modalidades más frecuentes?

El coronel PNP José Cruz indicó que los estafadores suelen "trabajar sobre la psicología de la víctima" y apuntan a "grupos etarios entre los 20 y 55 años".

"En su mayoría, personas que están en la informalidad, que han quedado desempleadas en la pandemia y que, cualquier oferta ventajosa de trabajo fácil, como el mensaje de texto que llega al celular ofreciendo trabajo remoto, lo entusiasma e invierte (porque) quiere ver crecer rápido su dinero", refirió sobre el perfil de las víctimas.

Ofrecimiento de trabajo e inversiones virtuales

En ese sentido, señaló que las estafas de ofrecimiento de trabajo o de inversiones a través de la virtualidad son las más usadas por los delincuentes que, generalmente, "son bandas de procedencia asiática".

"Como la víctima va obteniendo rentabilidad (…) compromete a otros miembros de la familia que comienzan a invertir, empeñan sus cosas, se endeudan y depositan cientos de miles de soles", indicó.

"Estas organizaciones criminales (...), crean una plataforma virtual que no tiene ninguna cara visible en el país. De modo que, cuando ven que no pueden invertir más, cierran sus cuentas y la persona no tiene dónde reclamar su dinero", explicó.

La 'maleta retenida'

El jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP refirió que otra modalidad de estafa que se ha vuelto común es la llamada falsa de familiares o amigos pidiendo dinero. Para ello, acuden al "cuento de la maleta retenida" que es llevado a cabo por "organizaciones criminales procedentes de Colombia".

"Lo que hacen es ingeniería social en los perfiles (de redes sociales) que están en modo público. Ingresan, se hacen pasar por un familiar o un amigo que se encuentra en el extranjero, crean un perfil falso usurpando esa identidad y entablan conversación con la víctima", sostuvo.

De ese modo, "una vez que entablan conversación -tras analizar cómo se llaman, cómo conversan, cómo interactúan- les hacen saber que están llegando y que su equipaje está retenido" para pedir dinero a las víctimas.

"En esta modalidad utilizan dos cosas: el medio informático para crear estos perfiles falsos y la tecnología telefónica. Incluso envían videos de la maleta retenida suplantando la identidad de personas que trabajan en couriers. Depositan dinero para liberar esa maleta y resulta que era una persona suplantada", alertó el coronel Cruz.

Cruz Chamba alertó que los estafadores usan las redes sociales para suplantar identidades y engañar a las víctimasFuente: Andina

El ´raspa y gana'

Respecto a esta modalidad, Cruz Chamba indicó que también ha sido "importada de Colombia" y que los delincuentes suelen abordar a sus víctimas en las afueras de centros comerciales de distritos como Miraflores y San Isidro.

"Lo que hacen es inducir a error a las víctimas diciendo que se han ganado, en el raspa y gana, un viaje con todo gratis; pero les venden una membresía (…) Cuando la persona llama para hacer uso de esa membresía, simplemente nunca hay disponibilidad. Eso es un contrato criminalizado, una estafa contractual", aseveró.

"La otra modalidad es que llaman por teléfono a las víctimas y las citan en hoteles de lujo para generarles confianza y, finalmente, les venden membresías", agregó.

Aunque el coronel de la Policía indicó que ya se ha intervenido a "tres bandas criminales integradas por colombianos y venezolanos" dedicadas a este tipo de estafas, remarcó que existe un peligro más grave en la forma en que la Fiscalía aborda este tipo de denuncias.

"¿Por qué no prosperan esas denuncias pese a que hemos intervenido y allanado (estas 'empresas')? Porque la Fiscalía entiende que la víctima debió darse cuenta y auto expuso su patrimonio. Los criminales saben eso y se manejan en ese limbo", advirtió.

"La Fiscalía archiva estos casos atribuyendo la responsabilidad al ciudadano de que debió advertir y no exponer su patrimonio. Pero, para nosotros, es una estafa contractual", añadió.

La estafa del 'raspa y gana' es un fraude contractual, indicó Cruz ChambaFuente: Andina

Relación amorosa a distancia

El jefe de la División de Investigación de Estafas señaló que esta modalidad está aumentando debido a la "transformación digital" y las apps de citas.

"Por la modalidad del enamoramiento en línea, en lo que va de este año, se han detectado 18 casos y el monto del agravio es de S/209 mil soles y 13 mil dólares. El año pasado fueron 23 casos y S/361 mil soles y 150 mil dólares", indicó.

El coronel de la Policía explicó que los estafadores "se crean un perfil falso y enamoran a la víctima, la entusiasman, le hacen conocer que son exitosos en la vida y les invitan a invertir en ellos".

"Es más, muchas veces les regresa la rentabilidad como quien da un caramelo para endulzar a la víctima que, mayormente, son damas. Finalmente, desaparecen cuando se les da una cantidad importante de dinero", explicó.

Asimismo, señaló que este tipo de estafas suelen ir acompañadas del cuento de la 'maleta retenida'.

"Cuando ya están por verse, la pareja se entusiasma y el estafador les dice que su maleta ha sido retenida por exceso de peso, porque no ha declarado unos productos y, finalmente, terminan estafadas. De hecho, hay una gran cifra negra porque hay personas que no denuncian por vergüenza", refirió.

Según indicó el coronel de la PNP, la estafa de la relación a distancia suele tener como víctimas a mujeresFuente: Andina

Finalmente, Cruz Chamba señaló que otros tipos de estafa se dan en los exámenes de entidades educativas -donde se suplanta la identidad de la persona que dará la prueba o se usan dispositivos electrónicos para enviar las respuestas-, y en la venta de entradas adulteradas para conciertos.

"Nosotros hicimos conocer las falencias de los procedimientos de venta de estas empresas encargadas de la venta electrónica de entradas. Se ha reducido al mínimo la posible falsificación en la reventa", refirió.

¿Cómo prevenir el riesgo de estafa?

Sobre este punto, el coronel José Manuel Cruz brindó a la ciudadanía tres recomendaciones clave para evitar el riesgo de estafa, sobre todo a través de medios electrónicos.