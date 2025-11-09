Últimas Noticias
Ayacucho: tres heridos deja enfrentamiento entre las fuerzas del orden y Sendero Luminoso en el Vraem

El Comando Especial Vraem reiteró que desarrolla sus operaciones dentro del marco legal vigente. | Fuente: Andina/Referencial
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las fuerzas militares y policiales se enfrentaron a subversivos conocidos con los alias de “Anselmo”, “Cenia”, “Laura” y “Maruja”.

Un enfrentamiento entre patrullas del Ejército peruano y la Policía Nacional del Perú (PNP) contra remanentes de la organización terrorista de Sendero Luminoso ocurrió el sábado en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, región de Ayacucho.

En un comunicado, el Comando Especial Vraem señaló que el hecho se produjo durante la ejecución de un operativo en coordinación con la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y el Ministerio Público.

Precisó que, producto del choque con los subversivos conocidos con los alias de “Anselmo”, “Cenia”, “Laura” y “Maruja”, tres integrantes de las fuerzas del orden resultaron con heridas leves. Los lesionados recibieron atención médica y su estado de salud es estable, indicó la unidad militar.

“Por interceptación de comunicaciones y verificación en el terreno, se reportan heridos y bajas en las filas de los delincuentes terroristas. Se mantiene presencia operativa para asegurar la zona, proteger a la población y neutralizar redes de apoyo logístico y narcotráfico vinculadas a la organización terrorista Sendero Luminoso”, detalló el comunicado.

El Comando Especial Vraem reiteró que desarrolla sus operaciones dentro del marco legal vigente y con respeto irrestricto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

