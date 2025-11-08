Chorrillos: vecinos viven atemorizados por asaltos en la avenida Alameda San Marcos

En pleno estado de emergencia, los vecinos del distrito limeño de Chorrillos viven atemorizados luego de que, en las últimas horas, se registraran robos a mano armada perpetrados por tres sujetos que se desplazaban en dos motos lineales.

El hecho ocurrió este último viernes alrededor de las 8:30 p. m. en la avenida Alameda San Marcos, a la altura del cruce con la avenida Lavalle.

Testigos relataron que los asaltantes actuaron con total impunidad y que, en ningún momento, se retiraron los casos, mientras que uno de ellos llevaba una capucha para evitar ser identificado ante las cámaras de seguridad.

“Lo rodean, le arrancan el celular, le sacan una pistola para amedrentarlo y le dicen que pase su contraseña del Yape”, contó uno de los vecinos de la zona.

Al menos tres personas fueron asaltadas en el mencionado lugar, donde además funcionan restaurantes y pequeños comercios.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los delincuentes intimidaron a sus víctimas con armas de fuego, logrando sustraer sus pertenencias antes de escapar con dirección desconocida.