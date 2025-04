Brechas en salud: el 22% de los peruanos no logra recibir atención médica, según cifras del Minsa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace una semana conocimos el caso de Lucero Tenorio, joven de 18 años, quien con 8 meses de embarazo tuvo que cruzar el río Zaña (Chiclayo) encima de una llanta para llegar al Hospital Las Mercedes para dar a luz. A pesar del peligro, Lucero llegó a tiempo al hospital, pero con riesgo de perder a su bebé. Desde el hospital cuenta en exclusiva a RPP que en el caserío donde vive, "La Compuerta", solo existe una posta de salud que no está bien implementada y donde no podía a dar a luz.

Agrega además que todos los años ocurre lo mismo cuando el caudal del río crece. "Yo en ese momento tenía miedo de que me pase algo a mí o a mi hijo. Decía 'no, no voy a llegar'. Todos los años pasa lo mismo, una vez se rompió la llanta y la persona que estaba pasando cayó de frente al agua. Ahorita, cuando mi hijo salga de [la incubadora] tendré que volver a cruzar el río, pero ya con el bebe es un riesgo muy alto", cuenta.

El caso de Lucero no es aislado. En marzo, Josué, un niño con cáncer, falleció en la carretera mientras su madre lo trasladaba de Trujillo a Lima en busca de atención médica porque no hay un instituto especializado en su región.

Hace un par de años, le pasó al señor Vidal Aquino, de 74 años. Vive en el Centro Poblado de Pichus, en Junín y, ante la aparición de una hernia lumbar, tuvo que viajar hasta Lima porque no había un especialista en su región que lo pudiera atender. Solo en el pasaje, Vidal se gastó casi 200 soles.

"Me fui de Jauja a Lima con avión a buscar un neurólogo, un especialista. Llegué a contactarme con un médico y me dijo no, nada te va a curar, tienes que operarte. Mi columna ha ido deteriorándose, incluso se desviaron las vértebras y pasé un montón de peripecias. Yo no sé qué pasa con el gobierno, con el Ministerio de Salud, a veces por falta de especialistas o porque no tienes los medios económicos, te pones más grave", indica a RPP.

Mujer en labor de parto tuvo que cruzar el río para llegar a un hospital. | Fuente: RPP Data

22% de peruanos no recibe atención médica

Desde el Ministerio de Salud reconocen que aún existe una brecha de atención médica que no se ha logrado cerrar. "Hay un 22% de población que se queda sin atención todavía. Estamos trabajando para cerrar esa brecha, es un proceso que requiere más médicos, más enfermeros, más insumos, equipos y establecimientos de salud. Requeriríamos tener un instituto especializado en Arequipa, otro en Chiclayo o Trujillo, por lo menos, pero eso requiere inversión, miles de millones para poder lograr ese objetivo", señala a RPP Data, Herberth Cuba, viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud del Minsa.

En Condorcanqui, Amazonas, la situación es la misma que en muchas regiones que no cuentan con un establecimiento de salud bien equipado. Los casos de VIH han ido en aumento desde el 2020 y han pasado de ser 48 en ese año a más de 250 en todo el 2024, según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Si los habitantes de esta zona necesitaran ir a un hospital a tratarse, tendrían que viajar entre 4 a 10 horas para llegar al hospital más cercano que queda en Santa María de Nieva.

"En el distrito de Río Santiago donde hay más de 70 comunidades, solo hay dos centros de salud. Algunas otras comunidades son de difícil acceso, llegas en tres o cuatro días. En casos de emergencia suelen ir a Santa María de Nieva, pero es bastante complicado", cuenta Patricio Chumpi, de la comunidad nativa de Villa Gonzalo.

Desde el Minsa señalan que están trabajando para cubrir esa demanda. Durante el 2024 se inauguraron 11 nuevos establecimientos de salud por más de 571 millones de soles, de los cuales tres fueron hospitales [construidos desde cero o acondicionados con sala de operaciones para que adquieran esa categoría], según información del ministerio. Para este 2025 se inaugurarán el Hospital de Yungay en Áncash, el Hospital de Matucana en Lima y el Hospital de La Libertad en Junín, que pasaron de ser centros de salud a hospitales por un monto de más de 800 millones de soles.

El 22% de la brecha de atención en salud aún no ha logado ser cubierta, indica el Minsa. | Fuente: RPP Data

Falta de institutos especializados

La situación en los Institutos Especializados también es complicada. Según la directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (Lima), Zulema Tomás, el 60% de los casos complejos que atienden, como cirugías del corazón, tumores cerebrales o cáncer infantil provienen de regiones como Junín, Lambayeque, La Libertad y Piura. La demanda es alta y si bien están capacitando a médicos especialistas para que puedan atender a los pacientes en las regiones, aún no logran darse abasto.

"Todos los años, todos los meses, no nos abastecemos de camas. Todos los días tenemos entre 30 y 60 referencias a nivel nacional, pero solo puedo traer a 3, 7 o máximo 10 pacientes porque no hay camas. No puedo traer a más", señala.

La doctora Tomás agrega que desde el INSN cubren las necesidades de los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) para que no represente un gasto para ellos. "Los pacientes que vienen de las regiones y que tienen SIS están cubiertos al 100%, lo que implica cero gasto de bolsillo. También coordinamos espacios para albergar a los niños y a sus padres en la Casa Ronald Mcdonald y si vienen por referencia de otro hospital se les paga el pasaje ida y vuelta", detalla.

Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2022, siete de cada 10 peruanos que enfermaron no lograron ser atendidos y uno de los motivos principales fue la distancia al centro médico.

De acuerdo al Ministerio de Salud, desde el año 2023, se está implementando el Plan Hospitales Centenarios, que busca fortalecer, mejorar y expandir la oferta hospitalaria a nivel nacional. La primera etapa incluye a 11 hospitales, ocho en Lima y tres en provincia. Uno de los principales objetivos es extender y fortalecer los servicios de salud altamente especializados, entre ellos los que se ofertan en los Institutos Nacionales, como el INS del Niño (Breña) o el INS de Ciencias Neurológicas, indica el Minsa.

La salud es un derecho al que todos deben acceder sin distinción. Lamentablemente en nuestro país aún existen peruanos que deben viajar días enteros para llegar a un hospital y otros no llegan a tiempo, una realidad que debe cambiar.