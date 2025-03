¿Cansado de las llamadas spam? 26 empresas fueron multadas este 2025 con más de 2 millones de soles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el Perú, los usuarios pueden recibir un promedio de 36 llamadas spam a la semana, según datos del Indecopi, lo que las convierte en un verdadero dolor de cabeza. La ley de protección de datos personales busca reducir este tipo de llamadas y sanciona a las empresas que las realicen sin previo consentimiento de los consumidores.

En esa línea, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia informó a RPP Data que ha sancionado a 257 empresas públicas y privadas desde el 2023 hasta lo que va del 2025 por el "tratamiento de datos personales sin consentimiento", el "incumplimiento del deber de informar", y por la "no adopción de medidas de seguridad" hacia los usuarios. La mayoría de las empresas pertenecen al sector financiero, de seguros y telecomunicaciones.

Durante el 2023 se impusieron 111 sanciones que equivalen a un total 7.9 millones de soles de multa. En el 2024 esto aumentó a 120 sanciones y el monto total de las multas superó los 13.4 millones de soles, un aumento de casi 70% en lo recaudado en esta materia.

Solo en el 2025 ya se ha sancionado a 26 empresas con un total de 2.6 millones de soles que tendrán que pagar las entidades, detalló el Minjusdh.

Nuevos cambios en el reglamento

A partir de este 31 de marzo entra en vigencia el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales realizado por el Poder Ejecutivo para reducir la cantidad de llamadas spam que reciben los usuarios en el país. ¿Cuáles son las principales medidas?

Solo una única vez

Uno de los cambios clave indica que las empresas -o los call centers que contraten- solo podrán llamar al usuario una primera y única vez para pedirle permiso para ofrecerle publicidad. Si la persona no dice expresamente que "sí desea el servicio", se interpretará como una negativa de consentimiento y no se podrá volver a contactar al usuario por ninguna otra modalidad. Así lo indica María Alejandra González, directora de Protección de Datos Personales del Minjusdh.

"Si uno de los call centers me llamó para hacer el primer contacto a nombre de la empresa y yo le digo que no, tiene que reportarlo a la empresa para que nadie más me llame a su nombre. Esto aplica para cualquier tipo de producto [no me pueden volver a llamar de otro número o para ofrecerme otro servicio]", explica la vocera del Minjus.

Si la empresa no respeta esta decisión, podría recibir una multa de entre 5 hasta 50 Unidades Impositivas Tributarias (UITs), que equivale a más de 250 mil soles.

Base de datos de origen legal

Otra medida clave es que las empresas y sus call centers están obligados a demostrar que la base de datos que utilizan son de origen lícito. Es decir, no pueden llamar usando listas de números compradas o conseguidas de forma dudosa.

"Tienen que probar de dónde obtuvo el dato. Si no lo pueden probar se entiende que hay un origen ilícito de la información y esto también tiene una sanción que va desde los 50 hasta las 100 UITs [más de 500 mil soles]. La sanción es por realizar rotamiento de datos mediante medios desleales y es más grave que no pedir el consentimiento", añade la representante del Minjusdh.

Oficial de protección de datos personales

Otro de los cambios que agrega la norma es que, a partir de noviembre de este año, las empresas con grandes volúmenes de datos deberán contar con un oficial de protección de datos personales. "Durante cuatro años se irá implementando este nuevo puesto dependiendo de la magnitud de la empresa", detalla María Alejandra González, representante del Minjusdh. El ofical de protección de datos personales será responsable de garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones sobre protección de datos y la empresa tendrá que realizar una evaluación de impacto antes de iniciar el tratamiento de datos para minimizar los riesgos.

36 llamadas spam a la semana

Por otro lado, el Indecopi también se encarga de fiscalizar las llamadas sin consentimiento, pero de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual indica que está prohibido llamar a números que no hayan sido brindados previamente por las propias personas.

De acuerdo con la directora de Fiscalización de esta entidad, Milagros Pozo, en un primer acercamiento han encontrado que un ciudadano puede recibir hasta 36 llamadas spam a la semana y que este tipo de reclamos han aumentado desde hace dos años aproximadamente.

Actualmente, la entidad está analizando millones de audios registrados desde el 2024 hasta la fecha para evaluar si las empresas han incumplido esa norma.

"Tenemos 14 fiscalizaciones de empresas de seguros, financieras y telecomunicaciones, que representan más de 7 millones de audios que estamos transcribiendo. Sin el uso de herramientas de inteligencia artificial no se hubiera podido realizar este reporte", indica Pozo.

Sobre el nuevo reglamento del Minjusdh menciona que la eficacia de esta norma se verá ahora que ya entra en vigencia. "Toda norma que busque solucionar un problema público, como este de las llamadas spam, es un paso adelante. Finalmente, la eficacia de la norma se ve en su aplicación, así que vamos a ver cómo se va aplicando la norma en el tiempo y dependiendo de eso se verá si hay que hacerle ajustes", añade Pozo.

¿Cómo denunciar las llamadas spam?

Las personas que deseen denunciar llamadas spam tienen dos caminos para hacerlo. Ante el Ministerio de Justicia vía Mesa de Partes presencial o virtual, la central telefónica (204-8020 anexo 2410) o el correo electrónico: protegetusdatos@minjus.gob.pe.

En el caso de que deseen interponer un reclamo al Indecopi pueden hacerlo mediante un correo electrónico a sareclamo@indecopi.gob.pe, acudir de forma presencial a las oficinas de la entidad en Calle De la Prosa 104, San Borja o llamar por teléfono al 01 224-7777 desde Lima y desde regiones al 0604-4040.