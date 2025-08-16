Últimas Noticias
Crimen en el Cercado de Lima: un hombre fue asesinado dentro de una camioneta en la avenida Argentina

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Un certero disparo en el pecho acabó con la vida de Abraham Rojas Juñuruco (39), crimen que se encuentra en investigación por parte de la Policía Nacional.

Lima
00:00 · 04:59
La PNP acordonó la escena del crimen para realizar las diligencias de ley.
La PNP acordonó la escena del crimen para realizar las diligencias de ley. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Nuevo crimen en el Cercado de Lima. Un hombre fue asesinado dentro de una camioneta, a la altura de la cuadra 28 de la avenida Argentina, cerca del cruce con la avenida Universitaria, en el límite con la provincia constitucional del Callao.

Un certero disparo en el pecho acabó con la vida de Abraham Rojas Juñuruco (39), quien se desplazaba en la camioneta de su hermana, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Según testigos, el hombre fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, que le dispararon a sangre fría.

Las investigaciones iniciales han descartado que el crimen esté relacionado a un robo, ya que la víctima tenía todas sus pertenencias.

El hombre fue interceptado por sujetos armados.
El hombre fue interceptado por sujetos armados. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Vecinos consternados

Un equipo de RPP llegó al lugar del asesinato y conversó con vecinos, quienes se mostraron consternados por los altos índices delictivos en esta zona del Cercado de Lima.

“Estoy acá cinco años. Antes había bastante sereno, pero ahora ves un sereno que pasa cada hora y media, dos horas”, manifestó un residente.

Al cierre de esta nota, el cadáver de Rojas Juñuruco fue trasladado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias de ley.

Este crimen ocurre poco después del sonado asesinato de un ciudadano venezolano, que fue atacado mientras caminaba junto con su pareja y su menor hija en plena plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima.

Además, en las últimas horas, se registró el violento homicidio de un hombre afuera de su centro de trabajo, en el distrito limeño de Miraflores.

De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Lima es la región más violenta del país, con 483 homicidios en lo que va del 2025.

