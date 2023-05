¿Cuál es el protocolo para tener actividades dentro de una embarcación turística?

La representante de la empresa de alquiler de yate Atlantis Corp, Diana Bernedo, explicó en RPP Noticias cuáles son los protocolos y procedimientos para realizar actividades en embarcaciones turísticas. Esto luego que volcó una lancha de motor en el mar del Callao, que ocasionó el fallecimiento del periodista Luis Miranda Rodríguez.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Diana Bernedo señaló que a lo largo del año todas las embarcaciones formales y que brindan servicio de paseos turísticos y entretenimiento de alquiler de yates pasan por un control de la Marina de Guerra del Perú.

"Ellos nos otorgan un certificado, que tienen un tiempo de vigencia y con esos certificados nosotros sacamos el zarpe, el permiso para poder navegar. Entonces, este zarpe lo otorgan a las embarcaciones que cumplen con todo lo que exige la Marina de Guerra, como chalecos salvavidas o extintores", dijo.



"Falta de criterio muy grave"

Luego que el sobrino de Luis Miranda afirmara que la embarcación volcada se quedó sin gasolina previamente, Diana Bernedo consideró "inaudito" este argumento, ya que es imposible que una embarcación salga a navegar sin combustible para retornar.



"Ahí ya hay una falta de criterio muy grave porque todas las embarcaciones no salen con el combustible exacto para salir a navegar. Siempre se sale con un extra. Particularmente en los yates se llenan con una capacidad para la semana. Eso uno lo organiza con anticipación. Lamentablemente, en el caso de estas empresas que han sido informales me imagino que no han tomado en cuenta todo ello y ha sucedido este percance", expresó.



Además, Diana Bernedo aclaró que las embarcaciones como los yates, lanchas o botes grandes deben respetar el aforo permitido, ya que si se incumple este límite la nave puede perder equilibrio por el peso.

"Tengo entendido que esta lancha vino del muelle de pescadores que está más arriba de Plaza Grau, por lo menos todas las embarcaciones que conocemos todas en el Callao, tanto en Chucuito como en La Punta, tienen todo en regla, sino los guardacostas no nos dan el zarpe, así de tajante, es imposible. Esa lancha ha venido de una parte no autorizada como si fuera lancha de pesca y brindado un servicio como si brindara un servicio turístico", manifestó.