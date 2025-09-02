Últimas Noticias
Perú ofreció a Indonesia redoblar resguardo al personal de su Embajada tras asesinato de funcionario en Lince

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Elmer Schialer -a nombre de la presidenta Dina Boluarte- expresó sus condolencias al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, "a quien aseguró que se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido", informó la Cancillería en un comunicado.

Gobierno
00:00 · 02:37
Lince
El cuerpo del funcionario indonesio asesinado permanece en la Morgue Central de Lima. | Fuente: RPP

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, tras el asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia Leonardo Zetro Purba (40), crimen perpetrado la noche de ayer, lunes, en el distrito limeño de Lince.

En el documento, se consigna que el canciller Elmer Schialer -a nombre de la presidenta Dina Boluarte- expresó sus condolencias a su homólogo indonesio, “a quien aseguró que se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido” y le ofreció “redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de su Embajada en Lima”.

“Así también, el canciller se comunicó con el embajador de Indonesia en el Perú, para ofrecer todo el apoyo necesario en esta lamentable situación”, se lee en el comunicado.

“De inmediato, se apersonó a la clínica donde fue trasladada la víctima el director de Ceremonial del Estado de la Cancillería, donde se encontraba el fiscal de turno y efectivos de la Policía Nacional, quienes vienen realizando las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atentado e identificar a los responsables”, agrega.

La Cancillería concluye su comunicado indicando que se continuará brindando “todo el apoyo y soporte que requieran las autoridades indonesias en este asunto”. “Este crimen será investigado a fondo y se prestará toda la asistencia y protección necesaria a su embajador en el país y al personal de su Embajada”, finalizó.

Cadáver del funcionario indonesio en la Morgue Central de Lima

En tanto, el cadáver del funcionario indonesio Leonardo Zetro Purba permanece en la Morgue Central de Lima, hasta donde fue trasladado como parte de las diligencias iniciadas por las autoridades peruanas.

Como se sabe, el Ministerio Público informó que el fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho), ha quedado a cargo de las investigaciones en torno a este crimen.

En un comunicado, la institución indicó que el magistrado ya realizó una serie de diligencias en el lugar del homicidio -frente al edificio donde residía el extranjero- y también ha dispuesto que se tome declaración de la esposa del ciudadano asiático.

“Se efectuó el levantamiento del cadáver en una clínica local y la inspección técnico-criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos”, se lee en el documento.

