Carlos Neuhaus cuestiona el "hambre especial" del IPD por tomar las sedes del Proyecto Legado

Carlos Neuhaus, expresidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que está “muy fastidiado” por la decisión del Gobierno de eliminar el Proyecto Especial Legado, el cual fue creado para administrar la infraestructura construida para el mencionado evento deportivo.

Para el exfuncionario, “el comunicado que le hicieron leer al ministro de Defensa” está compuesto por inexactitudes como señalar que Legado se fundó en el 2015 cuando ese año -según precisó- se instauró “el Proyecto Especial para la ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019”.

“El decreto supremo de Legado salió en enero de 2020, es decir, varios años después […] Una falsedad que le han hecho decir al ministro de Defensa, imagino ignorante de la materia”, sostuvo en diálogo con Las cosas como son de RPP.

Asimismo, catalogó como “una segunda falsedad” lo indicado en el decreto de extinción del Proyecto Especial Legado, el cual hace mención sobre una duplicidad de servicios con el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“No hay ninguna duplicidad porque todas las sedes de los Panamericanos fueron construidas para eso y el IPD nunca ha tenido esas sedes, más bien lo que ha habido es un hambre especial por tomarlas”, expresó.

“En realidad gracias a que se mantuvo la independencia de Legado es que se ha podido lograr que haya más de 1000 eventos deportivos, más de 100 de ellos internacionales. Gracias a eso se pudo conseguir los Panamericanos Lima 2027”, agregó.

Carlos Neuhaus afirmó “que no encuentro ninguna razón lógica” y “fundamentada” que avale que “Legado sea disuelto”.

“No creo que los Juegos Panamericanos [2027] peligren, pero estoy seguro de que como vamos no creo que vayan a superar lo que se hizo en Lima [2019], ojalá logren superar, pero me preocupa muchísimo”, apuntó.

"Es un proceso de fortalecimiento del ente rector"

Federico Tong, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), indicó este miércoles que la eliminación del Proyecto Especial Legado es parte de un proceso de fortalecimiento del ente rector del sistema deportivo nacional.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el funcionario manifestó que esta decisión es parte de una reforma de modernización del Estado que busca eliminar duplicidad de funciones y sobrecostos administrativos, cuando ya existe un ente titular.

“Esto es parte del proceso de reforma y modernización, no podemos tener dos organismos paralelos, ad portas de organizar Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos (…) No podemos seguir con una autoridad del deporte que no tenga autoridad, que tenga pocos recursos presupuestales”, dijo.

Destaca labor realizada en el Proyecto Especial Legado

Tong reconoció el trabajo del Proyecto Especial Legado para el mantenimiento de las infraestructuras utilizadas en los Juegos Panamericanos Lima 2019; sin embargo, dijo que en 2024 este proyecto recibió 48 millones de soles para la operación de cinco sedes en Lima, mientras que el IPD recibió en los últimos años 3 millones de soles para el mantenimiento de 176 infraestructuras a nivel nacional.

De igual forma explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los proyectos especiales tienen objetivos específicos y son de naturaleza temporal, lo que les establece un plazo de tiempo en el que pueden operar.

Asimismo, el funcionario indicó que, si bien el Proyecto Especial Legado culmina, el personal será convocado para evaluar sus incorporaciones durante el próximo mes.

“El proyecto culmina, pero la institución continúa. Nosotros vamos a convocar a todo el personal que sume, sería absurdo pues pretender arrasar, allí hay muchas personas con formación que vamos a de acuerdo con el proceso de la comisión de transferencia en los próximos 30 días evaluar incorporarlos”, dijo.