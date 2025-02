Colchado sobre el Congreso: "Con el fin de protegerse han malogrado normas que nos servían para reducir el delito"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exjefe de la Diviac Harvey Colchado criticó este martes al Congreso por haber modificado y aprobado leyes que a la postre los han beneficiado en las investigaciones judiciales que tienen algunos legisladores.

"Las normas, como son la reducción de los plazos de colaboración eficaz, el cambio de tipo penal, la reducción de los plazos para las escuchas penales y la detención preliminar judicial, todo ello ha beneficiado a los investigados que son estos congresistas y también al Gobierno. Los dos se han beneficiado. Con el fin de protegerse, ellos han malogrado normas que nos han servido para reducir el delito", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Para Colchado, esta situación también ha sido muy favorable para los mismos malhechores que aprovechan estas normas.

"Como ellos se han beneficiado, han beneficiado también a los delincuentes de los delitos urbanos y violentos. Eso ha generado la avalancha de inseguridad ciudadana que se ve ahora", añadió.

Colchado afirmó que, una vez culmine la gestión de Dina Boluarte, muchos personajes vinculados con el Gobierno serán juzgados y sentenciados.

"No tengo miedo. Yo he combatido en el Alto Huallaga a terroristas, me enfrenté a delincuentes comunes cuando trabaje en la Divincri Norte. Estos son presuntos delincuentes denominados de 'saco y corbata'", puntualizó.



Caso Cerrón

Por otro lado, Colchado aseguró tener conocimiento de un supuesto apoyo del gobierno de Dina Boluarte en la fuga del prófugo Vladimir Cerrón, caso que viene siendo investigado. Sobre este tema, señaló que está a la espera de que se le notifique su citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Tengo conocimiento de algunas actividades -que por ahora no lo quiero mencionar- porque también manejo cierta información que vislumbraría el apoyo del actual Gobierno para la fuga de Cerrón", señaló.