César Munayco sobre influenza A H3N2: "Al continente sudamericano todavía no ha ingresado esta variante"

Frente al aumento de los reportes de la Influenza A H3N2 subclado K en Europa, el doctor César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), aseguró que lo que viene ocurriendo en el viejo continente se trata del "comportamiento estacional" de la influenza, un escenario que podría repetirse en nuestro país al ingresar al invierno el próximo año, por lo que es importante avanzar con la vacunación para prevenir esta y otras enfermedades respiratorias.

"En el continente sudamericano todavía no ha ingresado esta variante, en ningún país", aclaró Munayco, quien enfatizó que el Perú ya activó la alerta epidemiológica y cuenta con un sistema de vigilancia "trabajando 24/7" para monitorear y detectar esta enfermedad.

En diálogo con RPP, Munayco precisó que las vacunas contra la influenza se actualizan cada año a partir de marzo y son estas las que protegen a la población de una situación grave de la enfermedad, evitando en gran medida la hospitalización.

Este año, remarcó que se ha cubierto al 57 % de la población vulnerable mediante la vacunación, aplicándose más de 6 millones de dosis en 2025.

El epidemiólogo aclaró que los subtipos de influenza solo son distinguibles mediante pruebas de laboratorio, por lo cual el Minsa ya ha realizado estudios tras recoger muestras en diferentes establecimientos de salud de pacientes que presentan cuadros respiratorios.

"Como Ministerio de Salud tenemos un sistema de vigilancia en todo el país que está diariamente tomando muestras a las personas que tienen cuadros respiratorios, tanto en hospitales como centros de salud, y nos permite identificar cualquier virus que pueda estar circulando, lo podemos detectar", remarcó.

Prevención de infecciones respiratorias

Como parte de las recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias -además de la vacunación-, Munayco aseguró que es importante recordar lo aprendido durante la pandemia de COVID-19. Así, ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria, destacó la importancia del uso de mascarilla, el lavado de manos y cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

"Ahora que está empezando el verano, hace más calor, hay que ventilar las casas para que recircule el aire. Y sobre todo, reconocer los signos de alarma, porque si bien es cierto en esta época del año las infecciones respiratorias disminuyen en gran medida, todavía hay algunas infecciones que se puedan dar. Entonces, los niños o los adultos (mayores) que son los más vulnerables, en ellos debemos tener especial cuidado", explicó.

En esa línea, frente al aumento del uso de sistemas de aire acondicionado durante la temporada de calor en los próximos meses, Munayco descartó que este tenga relación con las enfermedades respiratorias, resaltando una vez más la importancia de la ventilación en espacios cerrados.

Aseguró que su institución ya se viene alistando para afrontar la temporada de invierno 2026 y atender cualquier tipo de epidemias estacionarias.

"Estamos haciendo una evaluación de cuál es nuestra capacidad de respuesta, qué cosas es lo que tenemos que mejorar, para asegurar que la protección de la población sea importante y evitar tener problemas", sostuvo.