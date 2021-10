Esta semana comenzó la aplicación de la tercera dosis al personal sanitario. | Fuente: Andina

El doctor Armando Rodríguez, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), informó que aproximadamente tres mil médicos del país aún no son vacunados contra la COVID-19.

En La Rotativa del Aire, el dirigente señaló que estos profesionales no han sido inmunizados por diversos motivos, entre los que están su negativa a ser vacunados.

“Aproximadamente, tres mil médicos aún no han recibido (la vacuna). Somos 77 mil médicos y la gran mayoría ha recibido, pero hay tres mil que todavía no acuden a la vacunación”, comentó.

“Hay muchos médicos que han viajado a otros países, que no tengamos su información de ellos; hay algunos que no ejercen la profesión y hay personas que no desean vacunarse. Eso también se respeta, pese a que nosotros estamos difundiendo la importancia de la vacuna”, añadió.

Bajan fallecimientos

Armando Rodríguez destacó la importancia de la vacunación contra la COVID-19, al señalar que la tasa de fallecimientos ha bajado considerablemente (en la semana el gremio habló de una reducción del 95 %).

Esto también se ve reflejado en las hospitalizaciones y en los casos graves de la enfermedad. Según informó, a la fecha solo 10 médicos contagiados con la COVID-19 están en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Hay que considerar que pueden haber recibido las dos dosis, pero por su edad o sus enfermedades se encuentran en estas condiciones”, manifestó.



