Colegio Médico del Perú: El sistema de salud "fragmentado y precario" se hizo más crítico con la pandemia de la COVID-19

Trabajadores de la salud atienden a pacientes COVID-19 dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal en el Callao. | Fuente: EFE

El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Alfredo Celis, afirmó este miércoles los problemas en el sistema de salud que se agudizaron durante la pandemia de la COVID-19 subsisten hasta el momento.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Alfredo Celis consideró que el país aprendió "muy poco" tras registrar más 200 mil muertos a causa de la COVID-19, entre ellos 573 médicos, justo cuando se celebra el Día de la Medicina Peruana.

"Los problemas que existían antes de la pandemia y que se agudizaron en la pandemia, subsisten ahora tanto en el recurso humano, como son los médicos, como en el sistema de salud, un sistema de salud fragmentado, precario, que hizo que esta pandemia de por sí muy severa y seria se hiciera más crítica por la deficiencia de nuestro sistema de salud", afirmó

Tareas pendientes

Alfredo Celis lamentó que no ha ocurrido un cambio en el presupuesto del sector salud como se anunció en el mensaje presidencial y lamentó la falta de un "planeamiento estratégico" para solucionar el problema en el sector.

"Están pendiente muchas tareas a nivel de recurso humano. Por ejemplo, los CAS COVID que iban a pasar a CAS general, los CAS general que iban a pasar al régimen 768, no se ha cumplido. No se ha cumplido con el nombramiento de los médicos del Ministerio de Salud que no están nombrados hace muchos años. No se ha cumplido con el cuarto tramo que se había ofrecido para los médicos. Desde el punto de vista del sistema de salud, el primer nivel de atención sigue tan precario como antes, se desactivaron muchas de las unidades de cuidados intensivos, se despidió a muchos colegas porque se pensó en que ya pasó la pandemia", dijo.

Además, Alfredo Celis precisó que la pandemia de la COVID-19 postergó muchas tratamientos, cirugías o tratamientos de cáncer en el Perú. "La incidencia de cáncer de cuello uterino aumentó porque durante dos años no se hizo despistaje de cáncer", agregó.

"La pandemia lo único que hizo fue sacar el velo de la real situación de salud que tiene nuestro país", manifestó.

