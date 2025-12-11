Peruanos reducen su autopercepción de corrupción y consideran que el otro lo es más, según encuesta nacional

La encuesta fue realizada por Ipsos con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, GRUPORPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025 muestra un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos evalúan su propio nivel de corrupción y el de su entorno. Según el estudio, desde 2022 se ha consolidado una tendencia a “externalizar” la responsabilidad: mientras más lejos está el actor evaluado, mayor corrupción se percibe.

La encuesta fue realizada por Ipsos con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, GRUPORPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio revela que solo el 3% de los peruanos considera que ellos mismos son “muy corruptos”, mientras que el 89% se autoevalúa como honesto. Sin embargo, esa imagen cambia cuando se pregunta por los demás: el 64% opina que los peruanos en general son corruptos, 14 puntos menos que en 2022, aunque sigue siendo la cifra más alta entre todas las categorías evaluadas.

El patrón se repite a medida que el foco se acerca: el 52% considera corrupta a la gente de su ciudad; el 29%, a sus vecinos del barrio; y apenas el 7%, a su círculo de familia y amigos. La diferencia más marcada aparece en la percepción sobre uno mismo, donde solo el 3% se ubica en los niveles altos de corrupción.

Para Proética, estos resultados reflejan la persistencia de la idea del “corrupto es el otro”, incluso en un contexto donde la corrupción se mantiene como el principal problema del país y la confianza en las instituciones continúa debilitándose.

La encuesta, aplicada a 1 300 personas, también confirma una caída general en los niveles de desconfianza respecto de 2022.

Ficha técnica:

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Proética. Universo: Hombres y mujeres residentes en las zonas urbanas del Perú. Muestra: 1 300 encuestas a personas de 18 años a más de la población urbano nacional del Perú. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025. Metodología: Cuantitativa. Encuestas en hogares. Margen de error 2.7%.