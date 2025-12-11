“Un problema cultural que debemos enfrentar”: especialistas hacen balance sobre la percepción de la corrupción en el Perú

La decimotercera Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción en el Perú de Proética reveló que la corrupción es actualmente, junto con la delincuencia, el principal problema del país para el 67 % de peruanos.

De acuerdo con el informe de Proética, haber alcanzado este pico en los niveles de percepción de corrupción ha hecho que la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado colapse.

Y es que cuando se pregunta a la ciudadanía cuál es la institución que considera más corrupta en el país, el Congreso de la República aparece en primer lugar: un 85 % de peruanos lo señala como la institución más corrupta. Le siguen la Fiscalía de la Nación, con 35 %, y luego el Poder Judicial y la Policía Nacional, ambos con el 33 %.

No obstante, los encuestados consideraron que estas instituciones son quienes deben liderar la lucha contra la corrupción.

Asimismo, el sondeo demuestra que el 31 % de los peruanos admitió haber dado una coima o conocer personalmente a alguien que lo hizo en los últimos 12 meses; lo que representa una práctica que se presenta como una experiencia vigente y cercana para casi un tercio de la población.

En los últimos 12 meses, el 17% de los encuestados indicó que sí tuvo que dar una coima o conoce a alguien que lo hizo para realizar o agilizar un trámite en cualquier entidad del Estado, como municipalidades o ministerios. Le sigue de cerca el evitar una multa de tránsito, con un 16%.

La corrupción, un problema cultural que debemos superar

El presidente ejecutivo de IPSOS, Alfredo Torres, lamentó que el pago de una coima sea una práctica normalizada para algunos sectores del país, por lo que señaló que existe un “problema cultural” que debemos trabajar como sociedad.

“[Es] un problema de educación cívica. El tema de fondo es que poco avanzamos con la educación cívica cuando los ejemplos que son los líderes se portan tan mal”, mención Torres al enfatizar que Perú cuenta con cuatro expresidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

“Tenemos cuatro expresidentes presos, tres de ellos por corrupción, pero el cuarto, que es el más reciente, Pedro Castillo, hizo el golpe de estado precisamente porque en el Congreso estaban investigando un caso de corrupción muy grave en el cual él estaba involucrado”, agregó.

Por su parte, el presidente de Proética, Julio Pérez, indicó que la percepción de la corrupción “no es un tema ideológico”, sino una problemática que “nos afecta a todos”.

“A la ciudadanía le duele, le duele vivir en un país con tan alto nivel de corrupción”, aseveró.

Pérez consideró que se debe reforzar la educación cívica entre los ciudadanos – esencialmente durante los primeros años de colegio – como un primer paso para enfrentar la corrupción, un problema a la que calificó como un mal “estructural” y “cultural”.

“Yo lo veo como un círculo vicioso. O sea, el tema cultural es muy importante cambiarlo […]. Entonces, ese tema estructural y cultural a la vez, es que hay que resolverlo, es sistémico. No se trata de sólo un organismo que pueda resolver esto”, enfatizó.

Finalmente, el presidente de Proética mencionó que “siempre hay un corrupto y un corruptor”, por lo que hizo un llamado al sector privado a fortalecer la integridad en el rubro para evitar los conflictos de interés; así como un pedido al Estado para establecer estándares éticos y desarrollar la política pública de la “construcción de la integridad”.