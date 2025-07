Confemin niega responsabilidad en bloqueo de vías y culpa al Ejecutivo: "El Gobierno es quien está haciendo problemas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), en diálogo con RPP, negó que su organización tenga alguna responsabilidad en el bloqueo de vías que, los últimos días, llevaron a cabo mineros artesanales e informales en diferentes regiones del país.

Como se sabe, dichos bloqueos fueron registrados en diferentes puntos de Ica, Cusco, La Libertad y Arequipa. En esta última región, el pasado viernes, se reportó un fallecido en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, cuando los efectivos liberaron el km. 619 de la Panamericana Sur en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

El dirigente minero indicó que Confemin no ha dado "ninguna directiva" para que se proceda al bloqueo de las carreteras y que, en todo caso, los delegados de cada grupo son los que "se hacen cargo" de sus medidas.

"Nosotros, como Confemin, no hemos llamado a [eso]. Nosotros hemos llamado a la movilidad nacional a todos los mineros para hacer valer un derecho. Nosotros no hemos dicho que vayan a trancar la carretera ni mucho menos", sostuvo.

"Además, esos grupos que hacen eso, cada uno tiene sus delegados, su gente que se hace cargo de eso. La Confemin no ha dado ninguna directiva al respecto", agregó.

Asimismo, Franco Béquer condenó la muerte registrada en Chala, por lo que consideró que "restablecer el orden no puede ser a punta de bala, eso es una cosa que está mal en el Perú".

"Lamentablemente, a veces uno cuando ya está perdiendo su trabajo, hay diferentes maneras de reaccionar y algunos grupos, obviamente, han tenido que hacer lo que usted dice [bloquear carreteras]. Obviamente, no es lo correcto, pero no por esa razón van a tener que matarlo. Eso es un extremo, eso no se puede permitir. O sea, uno ya no tiene derecho a reclamar su trabajo porque le meten un balazo", aseveró.

"Pero lo que sí queda claro es que el señor que ha fallecido ha sido producto de una bala […] Entonces, no puede ser que uno, cuando reclama sus derechos, le metan bala. Es imposible eso, no hay ninguna justificación. Por más delitos que uno cometa no pueden matarlo", remarcó.

"Es el Gobierno quien está haciendo problemas"

En otro momento, el presidente de la Confemin responsabilizó al Gobierno de la actual crisis derivada de las protestas, ya que, según dijo, ha excluído a más de 50 mil personas del proceso de formalización minera a través del Reinfo.

"El decreto 012 ha excluido a más de 50 mil personas, sin derecho a un debido proceso, o sea, no se le ha evaluado, no se le ha visto, no se ha hecho ningún trámite para ver si merecía excluirse o no. Simplemente los han excluido porque, supuestamente, estaban sin actividad. La misma suerte va a correr los 31 mil que están ahorita, supuestamente, vigentes hasta el 31 de diciembre, porque es el mismo mecanismo. Son 15 causales de exclusión, de tal manera que, finalmente, el 31 de diciembre de este año van a ser eliminados todos. Entonces, ya no hay sentido de la formalización, ya para qué se haría la ley MAPE si ya no va a haber mineros. Por esa razón es la movilización", explicó.

"De todas maneras, nosotros somos comprensivos y expresamos nuestras disculpas a la gente que perjudicamos. Pero [se] tiene que partir de algo concreto, de algo real: es el Gobierno quien está haciendo problemas, es el Gobierno que anula a las más de 50 mil personas y las dejan al margen de la ley. ¿En qué parte del mundo se ha visto eso? Y sin el debido proceso", acotó.

Asimismo, Franco Béquer deslindó que en su organización también haya participación de mineros ilegales.

"La minera ilegal está definida. Es aquella persona o conjunto de personas que trabajan en lugares prohibidos, en lugares donde no se puede hacer minería. Esos son los ilegales. Y los informales o los que están en proceso de formalización son las personas que hacen minería en lugares donde todo el mundo hace minería. Eso es así", refirió.

"Nosotros no podemos responder por los ilegales, porque nosotros no defendemos a ellos. Al contrario, nosotros rechazamos ese tipo de actividad porque no se puede hacer minería en lugares prohibido, no se puede. Esa persona nunca se va a formalizar porque ahí está prohibido hacer minería, por más que haya oro", añadió.

Finalmente, el presidente de la Confemin sostuvo que sus agremiados son "personas de bien que reclamamos un derecho [y] lo hacemos dentro de la tranquilidad, de la disciplina de no agresión a nadie, y eso siempre va a ser así".

"Nosotros no convocamos a la violencia, ni mucho menos. Y eso está registrado en todos los videos y en todas las cosas que hemos hecho, en nuestra movilización", puntualizó.