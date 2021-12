Contraloría inició acción de control sobre licitación en biodiesel B100 nacional en Petroperú

La Contraloría General de la República supervisa y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. | Fuente: Andina

La Contraloría General de la República anunció que inició una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación para la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú.



La medida se tomó luego de que un reportaje del programa Panorama denunciara que el presidente de la República se habría reunido el pasado 18 de octubre con Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators; Gregorio Saenz Moya, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores; Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y la empresaria investigada Karelim López.



Dos semanas después, la compañía de Samir Abudayeh Giha ganó la ganó la licitación por US$ 74 millones para abastecer de biodiésel a la empresa estatal.



RECHAZA ACUSACIÓN

En una entrevista con Punto Final, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que no conoció ni se reunió con los empresarios Samir Abudayeh Giha y Karelim López.



"Enfáticamente declaro desconocer a esta persona (Samir George Abudayeh Giha). Yo tuve una reunión con el presidente porque estamos trabajando en un programa que se llama 'Petrobalón popular'. Próximamente, vamos a salir con un precio de balón accesible", indicó al dominical Punto Final.



El funcionario manifestó que acude a Palacio de Gobierno eventualmente y que suele esperar debido a la agenda del mandatario. "Ese día me recibió. Me recibió más o menos a las 10:50 a.m. y me he retirado como a las 11:05 a.m., porque Palacio es muy grande y demora retirarse", continuó.



"Yo ingreso solo y me retiro solo. Yo no me he reunido con ellos y me he sentado solo. Yo no me he cruzado con ellos. No la he visto nunca (a Karelim López). Solo la he visto en la televisión", añadió.

