El grupo castigó con un latigazo a las personas que no tenían mascarillas y se congregaban, según imágenes de video publicadas en las redes sociales. "Ya que no le hacen caso a la policía, harán caso a nuestro zurriago (látigo), nosotros sólo buscamos lo mejor para la población, pero a veces la gente no entiende sobre normas, nosotros les haremos entrar en razón", dijo a la prensa el jefe de ukukus que portaba guantes además de la mascarilla.